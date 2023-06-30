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Конгрессвумен США Тейлор Грин назвала украинскую армию нацистской
Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин раскритиковала украинского лидера Владимира Зеленского, обвинив его в отмене выборов на Украине и заявив, что ВСУ имеет нацистский характер. Об этом она написала в Twitter.
Это заявление Грин было сделано в ответ на встречу Зеленского с участниками международной рабочей группы, где обсуждались экологические вопросы, связанные с конфликтом в Украине.
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Это заявление Грин было сделано в ответ на встречу Зеленского с участниками международной рабочей группы, где обсуждались экологические вопросы, связанные с конфликтом в Украине.
«Все кажется вполне ясным, когда перед нами стоит актер, надевающий военную форму каждый день, получающий финансирование от тех, кто в США ратует за войну, недавно приостановивший выборы, держащий в узде национальные СМИ и командующий армией с нацистскими уклонами», — написала Грин.Читайте также:
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Артем Кузьмин