В конструкторском бюро рассказали об атомной подлодке будущего «Арктур»

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Глава ЦКБ «Рубин» Вильнит: АПЛ будущего «Арктур» будет и стратегической, и многоцелевой
В перспективной атомной подводной лодке «Арктур» будут реализованы как стратегические, так и многофункциональные способности, которые позволят ей атаковать цели с использованием крылатых и баллистических ракет. Об этом сообщил гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит в интервью агентству РИА Новости.
ЦКБ МТ «Рубин» занимает лидирующее положение в России в области разработки ядерных стратегических и дизельных подводных лодок, а также морских дронов. «Арктур» представляет собой проект нового поколения атомной подлодки, разрабатываемый для Военно-морского флота Российской Федерации.
Ранее иранская подводная лодка «Фатех» заставила атомную подлодку ВМС США «Флорида» всплыть на поверхность в Ормузском проливе.
ЦКБ МТ «Рубин» занимает лидирующее положение в России в области разработки ядерных стратегических и дизельных подводных лодок, а также морских дронов. «Арктур» представляет собой проект нового поколения атомной подлодки, разрабатываемый для Военно-морского флота Российской Федерации.
«Концепция "Арктура" рассматривается с точки зрения второй половины XXI века, и можно с уверенностью утверждать, что даже в тот период подводные лодки будут выполнять миссии по стратегическому сдерживанию и точечным ударам по наземным и морским объектам. В связи с этим наш проект предусматривает возможность интеграции с разнообразным вооружением — от тактического до стратегического уровня», — отметил Вильнит.По словам Вильнита, «Арктур» будет обладать водоизмещением на 20% меньше, чем у современных подводных ракетных крейсеров.
Ранее иранская подводная лодка «Фатех» заставила атомную подлодку ВМС США «Флорида» всплыть на поверхность в Ормузском проливе.
Артем Кузьмин