В Костроме медведь напал на людей во дворе жилого дома

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В Костроме во дворе жилой многоэтажке на двух молодых людей напал медведь. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.
В Сети опубликованы кадры, на которых медведь подбегает к сидевшим на лавке парням, однако те сумели убежать.
Уточняется, что информация о разгуливающем по улице животном поступила в городские службы еще днем. На место происшествия прибыли специалисты, но испугали медведя, и он забрался на дерево.
Позже сотрудники МЧС усыпили животное с помощью специального дротика и спустили с дерева. Откуда медведь мог сбежать выясняется.
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Уточняется, что информация о разгуливающем по улице животном поступила в городские службы еще днем. На место происшествия прибыли специалисты, но испугали медведя, и он забрался на дерево.
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Диана Аванесян