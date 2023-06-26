В КПРФ предложили провести амнистию в честь столетия образования СССР

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В Госдуме намерены рассмотреть проект об амнистии некоторых политических заключенных
В Госдуме РФ намерены рассмотреть законопроект об амнистии осужденных за «дискредитацию» ВС РФ и «фейки» об армии к 100-летию СССР, пишет РБК.
Соответствующий проект внесен депутатами КПРФ для рассмотрения. Авторы инициативы предлагают освободить от уголовного преследования осужденных, в том числе, за преступления, связанные с Распространении фейков о ВС РФ. Также представители партий выступили с предложением освободить от ответственности тех россиян, которые были привлечены впервые и совершили преступления небольшой и средней тяжести. Свою инициативу депутаты назвали формами проявления так называемого «инакомыслия».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу.
Соответствующий проект внесен депутатами КПРФ для рассмотрения. Авторы инициативы предлагают освободить от уголовного преследования осужденных, в том числе, за преступления, связанные с Распространении фейков о ВС РФ. Также представители партий выступили с предложением освободить от ответственности тех россиян, которые были привлечены впервые и совершили преступления небольшой и средней тяжести. Свою инициативу депутаты назвали формами проявления так называемого «инакомыслия».
Анастасия Крестьянова