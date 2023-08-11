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В Краснознаменске общественным наблюдателям рассказали об особенностях выборов в ЗАТО

11 августа 2023, 22:26

Фото: Общественная палата МО

В Краснознаменске провели очередной обучающий семинар для будущих независимых наблюдателей на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Статус города закрытого административно-территориального образования в Московской области влияет и на специфику процесса общественного наблюдения. Небольшое общее количество УИК на территории позволяет легко сформировать необходимое количество наблюдателей. Благодаря компактности проживания и закрытости территории жители больше вовлечены в общественную жизнь своего города, лучше чувствуют личную ответственность за комфорт, безопасность и качество проживания», – сказал на семинаре член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.
На встрече презентовали «Золотой стандарт», разработанный Общественной палатой России, и «Кодекс этики общественного наблюдателя». Темами обучения стали организация и проведение общественного наблюдения на выборах, правовое регулирование статуса общественного наблюдателя и другие проблемы.


Всего в августе Общественная палата Подмосковья проведёт в регионе четыре семинара для общественных наблюдателей. Во время Единого дня голосования Штаб по общественному наблюдению за выборами будет работать круглосуточно. Также будет функционировать горячая линия для обращения граждан для оперативной фиксации сигналов о возможных нарушениях.

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Египет отказался от поставок ракет Украине вопреки давлению США
WSJ: Египет отказался предоставлять оружие Киеву, несмотря на давление США
11 августа 2023, 22:22

Фото: iStock/3D_generator

Власти США на протяжении нескольких месяцев пытаются добиться от Египта начала поставок вооружений Украине, но Каир не поддается давлению. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Авторы статьи пояснили, что министр обороны США неоднократно обращался к президенту Египта с просьбой о поставках на Украину ряда вооружений. Последний раз такая просьба была озвучена в марте. Американская сторона указала на необходимость поставок Украине систем ПВО, противотанковых ракет и боевых снарядов. 

Позже, правительство Египта заявило, что никаких намерений, относительно поставок вооружений Украине, у страны нет. Официальные лица государств не комментировали сложившуюся ситуацию и отказ Каира от военной помощи Украине. 

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В Киеве согласовали реорганизацию Херсонского морского порта
Украинские власти согласовали реорганизацию Херсонского морского порта
11 августа 2023, 22:05

Фото: iStock/sandsun

Кабмин Украины согласовал реорганизацию предприятия Херсонского морского порта. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Он уточнил, что реорганизация моста будет произведена путем его присоединения к государственному предприятию «Стивидорная компания Ольвия». Данный проект полностью согласован, заключил Мельничук.  

Отмечается, что Херсонский морской порт начал работать в прежнем режиме летом прошлого года. На территории порта возобновлялась работа по судоходству. предполагалось, что порт сможет обслуживать весь речной транспорт области. Однако, после вхождения региона в состав РФ, Украина начала наносить по нему массированные удары, не признал легитимность  референдума. 

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#рф
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США будут обучать украинцев управлению F-16 на своей территории
Белый дом заявил о готовности обучать украинских пилотов управлению F-16 в США
11 августа 2023, 21:54

Фото: iStock/Milous

США намерены проводить обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 на своей территории. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что обучение на территории США будет возможно в том случае, если какие-либо сложности с этим вопросом возникнут у Европы.  

Кирби назвал главные трудности при обучении украинских пилотов. По его словам, усложняет обучение то, что бойцы не владеют английским языком, на котором написаны инструкции и настроены все системы внутри боевого самолета. Он указал на необходимость изучения языка украинскими военнослужащими для того, чтобы полноценно использовать истребители в бою.

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#истребители
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Белый дом: Спецоперация продлится до лета 2024 года
Белый дом допускает, что боевые действия на Украине будут идти и летом 2024 года
11 августа 2023, 21:32

Фото: iStock/rarrarorro

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в Белом доме не исключают того, что конфликт на Украине будет продолжаться и летом 2024 года.
Он также отметил, что администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться к Конгрессу с просьбой о продолжении помощи Украине. 

Накануне сообщалось, что Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину. ​Заседание по данному вопросу запланировано на 17 августа. В его рамках будут обсуждены вопросы направления вооружений и боеприпасов Киеву и его финансирование. 
 
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#киев
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В США предупредили об угрозе гражданской войны
Политик Мэддок: В США может начаться революция из-за действий правительства
11 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/lucky-photographer

Член палаты представителей штата Мичиган от Республиканской партии Мэтт Мэддок заявил, что действия правительства США могут спровоцировать гражданскую войну. Его слова приводит издание РИА Новости.
Для того, чтобы избежать серьезного конфликта и столкновений в стране, правительству нужно перестать использовать министерства в качестве оружия против тех американцев, которые имеют консервативные взгляды, заявил Мэддок.  

Он также добавил, что в противном случае, на территории США может разразиться гражданская война.  

Представитель штата подчеркнул, что подобная политика США может спровоцировать кого-то и революция станет реальностью. 

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#рф
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Посол РФ Келин: Британия не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине
11 августа 2023, 21:03

Фото: iStock/andriano_cz

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания не рассматривает и не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине. Об этом он сообщил в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.
Келин также добавил, что Британия стремится к лидерству в накачивании Киева вооружением. Посол России в Лондоне отметил, что Великобритания и США начали делать из Украины так называемую «антиРоссию» еще до 2014 года.

«Они здесь то, что мы называем запевалы, и во многом инициаторы продолжения конфликта», — подчеркнул Келин.

Напомним, ранее военный эксперт Питер Сучиу сообщил, что Украина теряет важные для наступления танки Leopard 2 при попытке преодолеть хорошо подготовленную российскую линию обороны. Сичиу отметил, что большое количество танков не помогло ВСУ перейти в наступление. Он также добавил, что украинское контрнаступление оказалось не таким успешным, как ожидал украинский лидер Владимир Зеленский.

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Киев захотел отменить безвиз с Израилем и обвинил его в поддержке РФ
Украина может приостановить соглашение о безвизовом режиме с Израилем
11 августа 2023, 20:20

Фото: iStock/alzay

Власти Киева рассматривают отмену безвизового режима с Израилем. Об этом сообщает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники.
Предпосылками к такому решению стало то, что Иерусалим не направляет Украине помощь, которая необходима стране в условиях конфликта. Власти Украины также обеспокоены тем, что израильская сторона может информировать Россию о ходе некоторых переговоров с Украиной. Также, Киев неоднократно упрекал властей Израиля в поддержке российской позиции.  

Несмотря на осложнение отношений, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивал важность для сраны сохранения тесных контактов между государствами. 

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#киев
#переговоры
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Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией
Ермак: Украина начала консультации по гарантиям безопасности с Британией
11 августа 2023, 20:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина приступила к переговорам с Великобританией по гарантиям безопасности для страны. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.
По его словам, переговоры с Великобританией поспособствуют формированию обороноспособности Украины. Он также назвал представителей Британии партнерами и друзьями. 

В ходе переговоров, будут обсуждены гарантии безопасности Украины, которые могла бы предоставить британская сторона. 

Ранее, издание El Mundo сообщило, что США могут поставить Украине новую технику, когда будет уже слишком поздно и наступление завершится.

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#сша
#заседание
#оон
#ракеты
#переговоры
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Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину
11 августа 2023, 20:09

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что РФ на 17 августа запросила открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с поставками западного оружия на Украину. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам Полянского, заседание назначено на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск).

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия поддерживает заявление по голоду и конфликтам, которое подготовили США на правах председателя Совета Безопасности ООН. Он также добавил, что «за рамками» документа остались последствия односторонних санкций, оказавших прямое отрицательное влияние на продовольственную безопасность в мире.

Полянский подчеркнул, что в заявлении представителя Венесуэлы эта проблематика отражена в наиболее полном объеме, к этому заявлению РФ присоединяется.

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