В Краснознаменске общественным наблюдателям рассказали об особенностях выборов в ЗАТО

Фото: Общественная палата МО
В Краснознаменске провели очередной обучающий семинар для будущих независимых наблюдателей на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Статус города закрытого административно-территориального образования в Московской области влияет и на специфику процесса общественного наблюдения. Небольшое общее количество УИК на территории позволяет легко сформировать необходимое количество наблюдателей. Благодаря компактности проживания и закрытости территории жители больше вовлечены в общественную жизнь своего города, лучше чувствуют личную ответственность за комфорт, безопасность и качество проживания», – сказал на семинаре член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.На встрече презентовали «Золотой стандарт», разработанный Общественной палатой России, и «Кодекс этики общественного наблюдателя». Темами обучения стали организация и проведение общественного наблюдения на выборах, правовое регулирование статуса общественного наблюдателя и другие проблемы.
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Лора Луганская