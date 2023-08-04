В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

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Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание постоянными членами Совета безопасности 4 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков также сообщил, что российский лидер проведет ряд других встреч служебного характера. Накануне, глава государства Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Эрдоганом. В ходе беседы, лидеры стран договорились о скором визите российского президента в Турцию. Отмечается, что главы государств будут обсуждать двусторонние отношения и дальнейшее сотрудничество.
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