В Кремле анонсировали переговоры Путина и Эрдогана

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут 4 сентября в Сочи.
Обозреватели издания сообщили, что глава внешнеполитического ведомства Турции, после визита в Киев и Москву, обсудит с представителями стран возможность возобновления зернового соглашения и его условия. Затем, Анкара совместно с ООН займутся разработкой решений, которые могут устроить стороны.
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Анастасия Крестьянова