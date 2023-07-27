В Кремле анонсировали заявление Путина

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков анонсировал заявление Владимира Путина по итогам саммита Россия-Африка, сообщает «ТАСС».
По словам Пескова, Путин сделает заявление 28 июля. Он подведет итоги работы саммита Россия-Африка.
Точное время выступления президента Песков не назвал.
Ранее стало известно, что Владимир Путин написал статью для африканских СМИ. По мнению Путина, именно сейчас, когда происходит формирование нового, многополярного и справедливого мира, России и Африке необходимо устремиться в одном направлении.
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Точное время выступления президента Песков не назвал.
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Евгения Парфентьева