В Кремле атаки БПЛА на Москву назвали «актами отчаяния»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские атаки на мирное население российских регионов, а также атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье являются «актами отчаяния» в связи с отсутствием успехов ВСУ на линии соприкосновения.
«Атаки беспилотников на Москву подтверждают сущность киевского режима, идут попытки терактов по гражданским объектам, это "акты отчаяния"», - считает Песков.По его словам, меры безопасности в связи с участившимися атаками в России уже усилены. При этом повышать уровень террористической опасности в Москве и области нет необходимости.
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Элина Позднякова