В Кремле будут общаться со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке

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РФ считает необходимым продолжать вести диалог как с Израилем, так и представителями движения ХАМАС для урегулирования их конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Такой ответ поступил на вопрос про то, как недавний визит ХАМАС в столицу России повлияет на отношения РФ с Иерусалимом. В Израиле назвали приглашение организации «недостойным шагом».
«Мы считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами [конфликта], в том числе с Израилем», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак