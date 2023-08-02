В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной

Фото: сайт Кремля
Кремль поддерживает позицию правительства РФ по отказу от выхода из Международного валютного фонда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также назвал отказ правительства по выходу из МВФ важной позицией и отметил, что она была аргументирована.
Напомним, с инициативой о выходе России из МВФ выступили члены партии КПРФ. Проект документа был внесен на рассмотрение. Правительство сочло невозможным поддержать предложение, так как для вложенных российских активов подобное решение могло бы стать рискованным.
Ранее сообщалось, что Путин изложил Эрдогану причины, по которым Россия вышла из зерновой сделки.
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Напомним, с инициативой о выходе России из МВФ выступили члены партии КПРФ. Проект документа был внесен на рассмотрение. Правительство сочло невозможным поддержать предложение, так как для вложенных российских активов подобное решение могло бы стать рискованным.
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Анастасия Крестьянова