В Кремле не смогли назвать дату будущей встречи Путина и Аббаса

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина с главой Палестины Махмудом Аббасом готовится, однако ее дату назвать сложно из-за динамичного развития событий. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что эта встреча ранее была согласована.
Ранее Песков заявил, что угроза расширения палестино-израильского конфликта сохраняется. Он отметил, что на данный момент Путин не выступал с мирной инициативой по палестино-израильскому конфликту. По мнению Пескова, такие инициативы должны быть проработаны.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее Песков заявил, что угроза расширения палестино-израильского конфликта сохраняется. Он отметил, что на данный момент Путин не выступал с мирной инициативой по палестино-израильскому конфликту. По мнению Пескова, такие инициативы должны быть проработаны.
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Екатерина Коршунова