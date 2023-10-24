В Кремле не удивились сообщениям о кураторстве украинской разведки силами ЦРУ

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Кремль ознакомился с материалами The Washington Post о совместной работе СБУ с американскими спецслужбами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что в Кремле внимательно изучили последние материалы американского издания. Однако, по словам Пескова, никакой новой информации они там не нашли, поскольку России уже давно известно о кураторстве СБУ американской и британской разведками.
Ранее газета The Washington Post написала ряд материалов о слаженной многолетней работе ЦРУ, MI6 и СБУ. Так, издание заявляло, что американская разведка помогала Украине подготовить теракты на Крымском мосту, поскольку очевидно, что украинские спецслужбы не смогли справиться с этим в одиночку.
Также сообщалось, что спецслужбы Украины по наводке своих зарубежных коллег совершили несколько десятков убийств за последние 20 месяцев. Самыми крупными из них стали убийства политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.
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Украинские спецслужбы за прошедшие 20 месяцев совершили несколько десятков убийств
Ранее газета The Washington Post написала ряд материалов о слаженной многолетней работе ЦРУ, MI6 и СБУ. Так, издание заявляло, что американская разведка помогала Украине подготовить теракты на Крымском мосту, поскольку очевидно, что украинские спецслужбы не смогли справиться с этим в одиночку.
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Украинские спецслужбы за прошедшие 20 месяцев совершили несколько десятков убийств
Анастасия Чинкова