В Кремле объяснили, как украинский флаг оказался на саммите СНГ

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, как флаг Украины оказался на Почетном знаке СНГ, которым наградили президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
По словам Пескова, де-юро Украина все еще является членом Содружества Независимых Государств.
Ранее глава РФ Владимир Путин, на заседании Совета глав государств — членов СНГ, также объяснил, что некоторые страны еще числятся в составе содружества, однако, в этом формате уже не работают. К таким государствам Путин отнёс Украину, Грузия и Молдову.
Напомним, СНГ было основано 8 декабря 1991 года. Эта организация призвана регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.
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Ранее глава РФ Владимир Путин, на заседании Совета глав государств — членов СНГ, также объяснил, что некоторые страны еще числятся в составе содружества, однако, в этом формате уже не работают. К таким государствам Путин отнёс Украину, Грузия и Молдову.
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Евгения Парфентьева