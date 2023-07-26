В Кремле объяснили сокращение числа участников саммита Россия - Африка

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что число участников саммита Россия - Африка сократилось из-за графика некоторых лидеров.
Спикер Кремля назвал давление США и Франции наглым вмешательством и влиянием на руководство африканских стран. По словам Пескова, сокращение численности участников обусловлено рабочими планами глав государств и давлением некоторых западных лидеров.
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