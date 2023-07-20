В Кремле оценили включение «Артека» в санкционный список Британии

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции Великобритании против детского лагеря «Артек» в Крыму поразили его.
Спикер Кремля подчеркнул, что если бы он был британцем, ему было бы стыдно за действия страны.
Ранее британское правительство объявило о санкционных ограничениях в отношении детского лагеря «Артек». Причиной введения рестрикций, стало убеждение Британии в том, что дети получают в лагере перевоспитание, основанное на российском курсе.
Песков заявил, что санкции в отношении детского лагеря - «верх маразма».
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Ранее британское правительство объявило о санкционных ограничениях в отношении детского лагеря «Артек». Причиной введения рестрикций, стало убеждение Британии в том, что дети получают в лагере перевоспитание, основанное на российском курсе.
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Анастасия Крестьянова