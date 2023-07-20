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В Кремле оценили включение «Артека» в санкционный список Британии

Песков назвал «верхом маразма» санкции Великобритании против детского центра «Артек»
20 июля 2023, 20:23

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции Великобритании против детского лагеря «Артек» в Крыму поразили его.
Спикер Кремля подчеркнул, что если бы он был британцем, ему было бы стыдно за действия страны.

Ранее британское правительство объявило о санкционных ограничениях в отношении детского лагеря «Артек». Причиной введения рестрикций, стало убеждение Британии в том, что дети получают в лагере перевоспитание, основанное на российском курсе.


Песков заявил, что санкции в отношении детского лагеря - «верх маразма».

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#Песков
#Россия
#санкции
#лагерь
#«Артек»
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«Аргументы недели»: Завершение зерновой сделки накалило и так нестабильную обстановку
20 июля 2023, 19:52

Фото: iStock/elena_larina

После завершения зерновой сделки ситуация на политической и военной арене накалилась. Об этом сообщает издание «Аргументы недели».
МИД РФ ранее заявил, что с 18 июля зерновая сделка прекращает функционирование, а координационный центр в Стамбуле в ближайшее время будет расформирован. Президент Турции Эрдоган отреагировал на это заявление тем, что «зерновая сделка «ушла в историю».

При этом Запад равнодушно отнёсся к решению Кремля, заявив, что не видит смысла в введении военной блокады Чёрного моря.

Тем временем министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир раскритиковал завершение зерновой сделки, сказав, что «необходимо положить конец использованию голода в качестве оружия! Путин делает самых бедных людей в мире своими заложниками!»

Однако «Аргументы недели» напоминают, что согласно договорённости, большая часть зерна отправлялась действительно «бедным» и «недоедающим» Евросоюзу, США, Великобритании, Канаде и другим. И лишь 3% зерна, ради которых Россия и заключила договор, отправлялись в реально бедные и нуждающиеся страны.

Коснулась ситуация и военной отрасли. Так, с 20 июня все суда, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут определяться российскими военными потенциальными перевозчиками военной помощи для ВСУ.

Вслед за этим заявлением, Минобороны Украины ввело аналогичные ответные меры, согласно которым с 21 июля все суда, отправляющиеся в российские черноморские порты, будут идентифицироваться украинскими военными перевозчиками военной техники для нужд ВС РФ.  

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#зерно
#Россия
#Украина
#Турция
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Антонов заверил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов
Посол Антонов: Россия не готовит диверсий против судов в Черном море
20 июля 2023, 19:47

Фото: iStock/macky_ch

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море.
Прежде, Россия сообщила о том, что зерновая сделка прекращает свое действие. В связи с этим, суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут расцениваться Москвой как потенциальные перевозчики военных грузов. 

В связи с заявлением Москвы, Белый дом озвучил опасения относительно того, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море. Комментируя высказывание администрации президента США, Антонов заверил, что Россия не намерена осуществлять диверсий против гражданских судов в Черном море.  

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#Россия
#Антонов
#Черное море
#диверсии
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Путин пока не решил, будет ли принимать очное участие в предстоящем саммите Группы двадцати
Песков: Путин пока не решил, поедет ли на саммит G20 в Индии
20 июля 2023, 19:14

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в настоящее время не решил, будет ли принимать очное участие в предстоящем саммите G20 в Индии.
На вопрос журналистов о том, примет ли российский лидер очное участие в предстоящем саммите в Индии, спикер Кремля ответил, что в настоящее время нет решения. 

Ранее, в Индии заявили, что рассчитывают на личное участие всех лидеров Группы в саммите, который будет проходить в сентябре.

Президент РФ Владимир Путин намерен принять участие в саммите БРИКС по видеосвязи. Такое решение обусловлено тем, что МУС выдал ордер на его арест.

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#Песков
#Путин
#саммит
#визит
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Членов подмосковных ТИКов научили применять QR‑код в протоколах голосования
20 июля 2023, 19:05

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Мособлизбиркоме состоялся обучающий семинар для председателей территориальных избирательных комиссий региона. Темой стали подготовка и применения технологии QR‑кода на территории Московской области.
Участникам обучения разъяснили применение технологии изготовления протоколов УИКов об итогах голосования с машиночитаемым кодом, порядок ускоренного ввода данных протоколов УИКов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием QR‑кода.  
«Использование QR‑кода позволяет ускорить заполнение протоколов об итогах голосования, исключить технические ошибки при вводе данных в ГАС «Выборы», – пояснил председатель территориальной избирательной комиссии города Ступино Борис Скоморохов.  
В Подмосковье эта технология протестирована и применяется с 2017 года.
 
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
 
В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
 
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться. 
 
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё. 

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома.  Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
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Мособлизбирком представил список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Подмосковья.

В Подмосковье стартовал активный период информирования избирателей перед ЕДГ-2023.


 

#Мособлизбирком
#голосование
#выборы
#ЕДГ
#ТИК
#протоколы
#QR‑код
#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
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Путин приехал в Мурманск
Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область
20 июля 2023, 18:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Мурманск, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Программа визита президента в настоящее время не известно, по предварительным данным, российский лидер может посетить ЗАТО Североморск, так как ранее поднимался вопрос о его реставрации. 

Ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков сообщил о том, что глава государства намерен посетить ряд российских регионов. 

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#Путин
#Мурманск
#визит
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В МИД Украины заявили о готовности пойти на любой риск ради вывоза зерна
Кулеба: Украина готова возобновить экспорт зерна, несмотря на блокаду Черного моря Россией
20 июля 2023, 18:21

Фото: iStock/alzay

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на любой риск для вывоза украинского зерна по Черному морю, об этом он заявил в интервью изданию Time.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Киев намерен пойти на любые риски и возобновить экспорт зерна. 

Кулеба подчеркнул, что Киев планирует сотрудничать с заинтересованными сторонами, чтобы свести риски к минимуму. Он выразил мнение, что Россия не пересмотрит свою позицию относительно зернового соглашения, поэтому нужны альтернативы.

«Я думаю, наш посыл миру: нам не нужна Россия», заявил Кулеба американскому изданию.
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#Украина
#Кулеба
#зерновая сделка
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США ввели санкции против Алексея Кудрина
Минфин США ввел санкции против экс-министра финансов России Кудрина и 17 человек
20 июля 2023, 18:09

Фото: iStock/rarrarorro

Минфин США дополнил санкционный список и ввел рестрикции против экс-министра финансов России Алексея Кудрина и еще 17 человек.
Информация о введенных ограничениях в отношении экс-министра финансов и ряда должностных лиц государства опубликована на официальном сайте ведомства.

В Санкционный список также вошли заместитель министра финансов Горнин, временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Анохин, а также Валерий Чекалов, который якобы связан с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Также, ограничения в отношении физических и юридических лиц ввела Канада. Было объявлено об ограничительных мерах в отношении ряда известных российских артистов, которые ​как-либо поддерживают проведение СВО на ​территории Украины. 

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#Минфин США
#санкции
#Россия
#Кудрин
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В США заявили о введении новых санкций в отношении 120 физлиц
Блинкен: США ввели рестрикции против почти 120 человек и организаций России
20 июля 2023, 17:36

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США ввели санкции против почти 120 человек и организаций России, который были замечены в поддержке СВО, проводимой на территории Украины.
По словам Блинкена, ограничения направлены на то, чтобы снизить способность России продолжать военные действия на территории Украины.

Прежде сообщалось, что Канада ввела санкции в отношении ряда российских артистов. Под санкции попали: Охлобыстин, Михалков, Киркоров, Тимати, Иосиф Пригожин. Известно, что рестрикции коснулись 64 российских физических лиц, в том числе министров и руководителей организаций. 

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#Блинкен
#Россия
#санкции
#Россия
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На Украине Зеленского призвали уйти в отставку
Соскин: Владимир Зеленский должен уйти в отставку, пока не стало поздно
20 июля 2023, 17:31

Фото: iStock/JARAMA

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Владимир Зеленский и все киевское правительство не уйдет в отставку – Украину ждет печальный конец, на своем YouTube-канале.
«Ситуация висит на волоске. Что может сделать Зеленский, слуги народа и верховный совет? Ничего. Нужно делать перезагрузку», - прокомментировал ситуацию Соскин.    

По его мнению, Зеленский провалил абсолютно все: не смог защитить военные объекты Украины от российский атак, не сумел наладить производство качественной военной техники в стране, не смог сохранить зерновую сделку и добиться членства в НАТО.  

Соскин считает, что нынешнему украинскому правительству пора уйти в отставку, чтобы окончательно не загубить будущее страны. 

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#Соскин
#Зеленский
#Украина
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