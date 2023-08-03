В Кремле опровергли обвинения Борреля в адрес России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова Борреля, который заявил, что Россия дешевым зерном пытается сделать другие страны зависимыми.
Спикер Кремля опроверг высказывание Борреля и отметил, что Россия была и продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия. Он также подчеркнул, что Москва могла бы выполнять намного больше обязательств, если бы не введенные в отношении России рестрикции.
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