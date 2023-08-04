В Кремле отказались на слово верить гарантиям США по зерновой сделке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неготовности Кремля верить словам Америки о содействии экспорту при зерновой сделке. Его слова приводит издание РИА Новости.
«Верить заявлениям США о содействии экспорту из РФ, если Москва вернется в зерновую сделку, на слово нельзя», – заявил Песков.Накануне, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о намерении Вашингтона сделать все необходимое для того, чтобы у стран появились гарантии безопасности при осуществлении экспорта продовольствия. Он отметил, что имеет ввиду Россию, в том числе. Также, он указал на то, что в случае возвращения России в зерновое соглашение, Штаты будут содействовать экспорту продовольствия.
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