В Кремле отреагировали на запрос секретаря ОДВЗЯИ о встрече с Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрос секретаря ОДВЗЯИ Роберта Флойда на встречу с Путиным.
Песков отметил, что не считает, что такая беседа — это уровень президента.
Ранее исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд на фоне шагов Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ попросил о встрече с ключевыми руководителями Российской Федерации. Флойд выразил озабоченность такими намерениями российских властей и напомнил, что ДВЗЯИ является важной частью международной архитектуры безопасности и мира.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ.
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«Наверняка есть контакты по линии министерства иностранных дел», — заключил пресс-секретарь.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ.
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Екатерина Коршунова