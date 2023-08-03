В Кремле оценили перспективу появления общей валюты БРИКС

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение единой валюты в БРИКС вряд ли возможно в ближайшее время, но эта тема требует обсуждения.
По его словам, процесс дедолларизации продолжает идти и мировое сообщество постепенно нацеливается на использование национальных валют.
Спикер Кремля подчеркнул, что обсуждение вопроса создания единой валюты объединения идет, но в настоящее время этот процесс не реализуем. Песков указал на то, что многие страны осознают преимущества проведения расчетов в национальных единицах. Однако, вопрос введения таких изменений в БРИКС по-прежнему остается дискуссионным вопросом.
Ранее, представитель Кремля высказался о расширении БРИКС.
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Спикер Кремля подчеркнул, что обсуждение вопроса создания единой валюты объединения идет, но в настоящее время этот процесс не реализуем. Песков указал на то, что многие страны осознают преимущества проведения расчетов в национальных единицах. Однако, вопрос введения таких изменений в БРИКС по-прежнему остается дискуссионным вопросом.
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Анастасия Крестьянова