В Кремле оценили уровень террористической угрозы в Москве

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на «Москва-Сити». Он заявил, что уровень террористической угрозы в Москве повышать не планируется.
Пресс-секретарь также оценил наступление Украины и заявил, что ВСУ не имеют успехов, а техника НАТО и западное вооружение бесцельно используются и уничтожаются российскими военнослужащими. Он также добавил, что в столице не будут повышать уровень террористической угрозы.
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Анастасия Крестьянова