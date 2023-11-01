В Кремле оценили визит Макрона в Казахстан

«Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим!» – написал политик.

Днём ранее генеральный директор Carlsberg Group Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что Россия якобы украла российский бизнес группы. Речь шла о компании «Балтика», которая по указу президента РФ Владимира Путина перешла во временное управление Росимуществу.Медведев, комментируя это заявление, сказал, что бы рад увидеть такую реакцию. По его словам, владельцы компании, настроенные против России, столкнулись с неприятными для себя последствиями такой позиции.Также Медведев выразил благодарность Carlsberg Group за вклад в российское оружие, которое используется в зоне проведения спецоперации.Гендиректор Carlsberg Ааруп-Андерсен заявил, чтоМинфин прокомментировалCarlsberg Group заявила о