В Кремле оценили визит Макрона в Казахстан

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит французского президента Эммануэля Макрона в Казахстан, он провел встречу с коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.
«Казахстан суверенное государство, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. Нас связывают исторические отношения, стратегическое партнерство, наши интересы объединены», — заявил представитель Кремля.Он также указал на то, что РФ и Казахстан являются союзниками и развивают собственные отношения, «коими мы весьма дорожим».
В свою очередь французский глава назвал Францию ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском союзе. Макрон также добавил, что Франция является одним из основных инвесторов в экономику Казахстана. По итогам встречи он высоко оценил отношения между государствами.
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Алина Юрчак