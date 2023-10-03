В Кремле ответили на слухи о начале ноябрьской президентской компании

Фото: Сайт Кремля
Кремлю на данный момент неизвестно о якобы начинающейся в ноябре предвыборной президентской кампании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Кремль проинформирует население о начале президентской кампании лидера России Владимира Путина, сразу, как только она начнется.
Следующие президентские выборы в России пройдут 17 марта 2024 года. Совет Федерации обязан принять решение об их назначении не раньше чем за 100 дней и не позже чем за 90 дней до дня голосования. То есть, назначить выборы должны в период с 8 по 18 декабря 2023 года.
Ранее Песков заявлял, что пока нет людей, которые смогут составить конкуренцию президенту России Владимиру Путину на выборах в 2024 году, но президент пока не заявлял о том, что собирается участвовать в выборах.
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«Если такие планы появятся, мы проинформируем. Мне ничего неизвестно о том, что президентская кампания стартует в ноябре», — заявил представитель Кремля в ходе конференц-колла.
Ранее Песков заявлял, что пока нет людей, которые смогут составить конкуренцию президенту России Владимиру Путину на выборах в 2024 году, но президент пока не заявлял о том, что собирается участвовать в выборах.
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Алина Юрчак