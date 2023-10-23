В Кремле ответили на угрозы латвийского президента закрыть Балтику для судов

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Президент Латвии Эдгарс Риикевичс заявил, что Балтийское море может быть закрыто для российских судов в случае доказательства причастности Москвы к аварии на газопроводе Balticconnector. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эти высказывания.
Пресс-секретарь президента России отметил, что к любым угрозам следует относиться серьезно, от кого бы они не исходили. Он также добавил, что независимо от источника угроз и обвинений, Россия считает их неприемлемыми. Ранее Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия не имеет никакого отношения к повреждению газопровода.
Спикер Кремля также добавил, что хотел бы знать мнение латвийского лидера о том, какова будет судьба Балтийского моря после того, как будет завершено расследование диверсий на «Северных потоках» и выяснится, кто был истинным виновником взрывов на газопроводах.
Ранее член Совета Федерации от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков счел достаточно забавным намерение Латвии закрыть Балтийское море, особенно с учетом того, что весь флот страны насчитывает пять минных тральщиков 80-х годов прошлого века и десятка патрульных и сторожевых катеров.
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Спикер Кремля также добавил, что хотел бы знать мнение латвийского лидера о том, какова будет судьба Балтийского моря после того, как будет завершено расследование диверсий на «Северных потоках» и выяснится, кто был истинным виновником взрывов на газопроводах.
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Александр Бойцов