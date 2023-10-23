В Кремле ответили на угрозы латвийского президента закрыть Балтику для судов

Востоковед, политолог Евгений Сатановский оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову и заявил, что не жалеет о своем высказывании. Кроме того, он сравнил свои заявления с эмоциональными высказываниями политика Владимира Жириновского, однако отметил, что их «терпели». Редакция «Радио 1» расскажет, как на скандальное высказывание востоковеда отреагировали в МИД РФ и что Сатановский сказал о Дмитрии Медведеве.