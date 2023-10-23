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В Кремле ответили на угрозы латвийского президента закрыть Балтику для судов

23 октября 2023, 13:51
Фото: istockphoto/MikeMareen

Фото: istockphoto/MikeMareen

Президент Латвии Эдгарс Риикевичс заявил, что Балтийское море может быть закрыто для российских судов в случае доказательства причастности Москвы к аварии на газопроводе Balticconnector. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эти высказывания.
Пресс-секретарь президента России отметил, что к любым угрозам следует относиться серьезно, от кого бы они не исходили. Он также добавил, что независимо от источника угроз и обвинений, Россия считает их неприемлемыми. Ранее Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия не имеет никакого отношения к повреждению газопровода.

Спикер Кремля также добавил, что хотел бы знать мнение латвийского лидера о том, какова будет судьба Балтийского моря после того, как будет завершено расследование диверсий на «Северных потоках» и выяснится, кто был истинным виновником взрывов на газопроводах.


Ранее член Совета Федерации от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков счел достаточно забавным намерение Латвии закрыть Балтийское море, особенно с учетом того, что весь флот страны насчитывает пять минных тральщиков 80-х годов прошлого века и десятка патрульных и сторожевых катеров.

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#россия
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#дмитрий песков
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#газопровод
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СМИ: в Париже обвинили Россию в «психозе» из-за нашествия клопов
RMC: разведка Франции обвинила российские СМИ в «психозе» из-за нашествия клопов
23 октября 2023, 14:17

Фото: istockphoto / Olivier DJIANN

Французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они повлияли на «психоз» жителей из-за распространения постельных клопов, передает телерадиокомпания BFM TV.
По информации журналистов, разведка серьёзно рассматривает роль России в распространении информации о клещах. Власти даже организовали межведомственное совещание на фоне роста числа публикаций о появлении вредителей в общественном транспорте, кинотеатрах и отелях.
 
По данным BFM TV, многие материалы не соответствуют действительности. Например, указывалось, на то, что из-за санкций против России и запрета на импорт во Франции не оказалось необходимых химикатов, чтобы потравить насекомых.

В других публикациях утверждалось, что приток огромного числа переселенцев с Украины способствовал прибытию насекомых в Европу. При этом все отсылки российские СМИ делали на несуществующие французские публикации. 

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#насекомые
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Путин: О детях участников СВО необходимо заботиться, как о своих собственных
23 октября 2023, 14:10

Фото: kremlin.ru

О детях участников спецоперации необходимо заботиться также, как о своих собственных, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.
На встрече президент РФ обсудил с главой республики вопросы поддержки семей участников специальной военной операции, а также их детей. 

«Так и продолжайте, ладно? Здесь все важно. Но то, что вы сказали про детей, это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных», - прокомментировал ситуацию российский лидер. 

Напомним, этим летом власти Подмосковья выделили для детей участников спецоперации около 3 тыс бесплатных путевок в оздоровительный лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе.

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#владимир путин
#сво
#дети
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Песков о словах Байдена: Американоцентричного миропорядка больше не будет
23 октября 2023, 14:02

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль согласен с необходимостью установления нового миропорядка.

«Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном на совсем других принципах», — заявил Песков, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о том, что человечеству нужно выстроить новый миропорядок.
Представитель Кремля добавил, что они не согласны только со словами Байдена про то, что именно США способны построить такой порядок, так как Штаты имеют в виду американоцентричный миропорядок.

Ранее политолог из Дартмутского колледжа Минсон Ку заявила, что встреча лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына показала, насколько стабильны и перспективны отношения между двумя странами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дмитрий песков
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#мир
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NI: Сотрудничество России и КНДР будет расширяться
23 октября 2023, 13:00

Фото: сайт Кремля

Встречу лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына в сентябре нельзя недооценивать. Она показала, насколько прочны, стабильны и перспективны отношения между двумя странами.
Такое мнение в статье для издания The National Interest высказала политолог из Дартмутского колледжа Минсон Ку. Она отметила, что особенно успешным саммит двух глав государств был с точки зрения Северной Кореи. Он привлек внимание всего мира и произвел значимое впечатление, считает эксперт.

Она также отметила, что между Россией и КНДР сложились стабильные и позитивные отношения, которые будут только развиваться и укрепляться в перспективе. Госпожа Ку, в частности, выделила уважительное отношение глав государств друг к другу. Например, встреча была организована во Владивостоке, а не в Москве, чтобы северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну было удобно и он смог приехать на саммит на поезде.

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«Терпели, сволочи!»: Сатановский обозвал Медведева и отказался извиняться перед Захаровой
Сатановский после Захаровой оскорбил Медведева
23 октября 2023, 12:53

Фото: сайт Кремля

Востоковед, политолог Евгений Сатановский оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову и заявил, что не жалеет о своем высказывании. Кроме того, он сравнил свои заявления с эмоциональными высказываниями политика Владимира Жириновского, однако отметил, что их «терпели». Редакция «Радио 1» расскажет, как на скандальное высказывание востоковеда отреагировали в МИД РФ и что Сатановский сказал о Дмитрии Медведеве.

Востоковед Евгений Сатановский: биография


Евгений Сатановский родился 15 июня 1959 года в Москве. В 16 лет он стал студентом Института стали и сплавов. После окончания учебного заведения Сатановский устроился на работу в Гипромез. В начале 1990-х у него возникла идея о создании в России Института по изучению Израиля. С 1993 года политолог является бессменным руководителем научного центра, который был назван Институтом Ближнего Востока. В 1996 году Сатановский стал членом Российского еврейского конгресса. В 2019 году – членом Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.

Эксперт стал часто посещать политические телевизионные шоу. С 2023 года Сатановский был ведущим телеканала «Соловьёв – LIVE».

Сатановский о Захаровой


В ходе интервью с израильским журналистом Александром Вальдманом, трансляция которого велась на  YouTube-канале «Вальдман-LINE Alexander Waldman», Сатановский допустил резкие высказывания и оскорбления в адрес представителя МИД РФ Марии Захаровой и заместителя внешнеполитического ведомства Михаила Богданова.

Во время своего рассуждения о ситуации на Ближнем Востоке, Сатановский обвинил официального представителя российского МИДа в том, что она «евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может и особо этого не скрывает». Он оскорбил Захарову и обвинил ее в злоупотреблении алкоголем.

«Вот Маша Захарова, которая в принципе евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может, а особо это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас тем не менее спикер нашего МИДа», – заявил Сатановский.
Политолог также негативно высказался о заместителе министра иностранных дел РФ Михаиле Богданове. Сатановский намекнул, что дипломат якобы получает от мусульман финансирование.  

«Он ничего плохого-то в отношении Израиля не хочет. Но ему 71 год. Ему надо о будущем думать. А Израиль же денег не платит, правда? «Золотых парашютов» не даёт. А деньги гуляют по исламскому миру, большие деньги», – заявил Сатановский.

Он также обвинил политика в алкоголизме и заявил, что Богданов «ещё в Каире послом бухал как не в себя».


Депутат Гурулев призвал «уничтожить гниль», не согласную с Путиным
Депутат Гурулев призвал «уничтожить гниль», не согласную с Путиным

Соловьев уволил Сатановского

 
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев принес свои извинения Марии Захаровой и Михаилу Богданову за оскорбления, допущенные сотрудником его телеканала Евгением Сатановским. 21 октября российский журналист записал видеообращение, в котором заявил, что высказывания востоковеда несправедливы и недопустимы. Он также сообщил, что не считает возможным продолжать профессиональное сотрудничество с Сатановским, в связи с чем было принято решение уволить эксперта с телеканала.  Пресс-служба МИД РФ ответила телеведущему на принесенные извинения. В телеграм-канале ведомства было опубликовано обращение к Соловьеву, где представители МИД сообщили, что журналисту не за что извиняться, но взятие вины другого человека на себя, «еще раз свидетельствует о его человеческих качествах». 

Сатановский об увольнении


Востоковед Евгений Сатановский прокомментировал свое увольнение и заявил, что трудился в молодости в цеху металлургического завода «Серп и Молот», где грубая лексика являлась нормой. Он также привел в пример Владимира Жириновского, который славился эпатажными высказываниями, однако их «терпели».

«Жириновский ещё и не такие вещи публично говорил и ничего, терпели, сволочи! Я никогда ни о чём не жалею. Карма — всегда карма», — заключил Сатановский.

В интервью с изданием «Фонтанка», востоковед заявил, что Владимир Соловьев поступил правильно, уволив его, так как это единственный возможный для руководителя способ.

«Владимир Рудольфович поступил единственно возможным для руководителя способом, всё нормально. А я поступил единственно возможным для меня способом. У каждого из нас свои способы в этой жизни. Я говорю то, что я считаю нужным. Там, где я считаю это правильным и уместным», — заявил Сатановский.

Сатановский о Медведеве


Политолог Сатановский продолжил оскорбительно высказываться о представителях российской власти и употребил оскорбительное слово в адрес зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, а также назвал его «маленьким и слабым». 

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В МИД России назвали последствия остановки прохода по Балтийскому морю
Грушко: НАТО нарушит международное право закрытием Балтийского моря для РФ
23 октября 2023, 12:44

Фото: istock / Emrah Onder

Заместитель Министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что закрытие прохода российских кораблей по Балтийскому морю станет грубейшим нарушением международного права. Об этом сообщает РИА Новости.
По замминистра, РФ никогда не допустит того, чтобы Балтийское море превратилось «во внутреннее озеро НАТО». Он обратил внимание на то, что члены НАТО, в частности США, любят постоянно говорить про нарушения международного права транспорта и мореходства.

«Мы знаем, что некоторые политики и натовские стратеги мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Но этого не будет», — высказался Грушко.
Грушко заключил, что члены НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага. 

Ранее в Совете Федерации высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Британии заметили тревожную деталь в действиях Путина
The Telegraph: влияние Путина в мире раздражает Байдена
23 октября 2023, 12:42

Фото: istockphoto / macky_ch

Влияние лидера России Владимира Путина на мировой арене не нравится президенту США Джо Байдену, передает британская газета The Telegraph.
В материале отмечается, что во время саммита в Китае, Джо Байден обратился к своим гражданам с призывом бороться за лидерство страны. При этом Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию, считает автор публикации. 
 
«Сейчас русские и китайцы создают коалицию. Глобальный Юг уже не хочет слушать указы Западных стран, а Индия не собирается выступать против Путина», — пишет автор.
 
Он приходит к выводу, что антиколониальные настроения во всем мире становятся сильнее.
 
Как писала газета Financial Times, у Запада не получилось убедить Глобальный Юг ужесточить подход к России и выступить в поддержку Украины. А издание South China Morning Post отмечало, что все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком.

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В МИД РФ прокомментировали намерение Запада закрыть Балтику для судоходства
23 октября 2023, 12:24

Фото: istockphoto/MikeMareen

Президент Литвы Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море может быть закрыто для российских судов, если будет установлена причастность России к повреждению газопровода Balticconnector. В МИД РФ прокомментировали эти высказывания.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко завил, что любые попытки ограничения судоходства на Балтике будут грубейшим нарушением норм международного права. Он также добавил, что Брюссель и столицы стран-участниц НАТО должны понимать всю серьезность такого шага, как и то, к чему такие действия могут привести.

Дипломат отметил, что западные политики и военные давно мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО, однако этого никогда не произойдет. Что касается расследования аварии на финском газопроводе, то странам Запада и США следовало бы проявить такую же прыть в изучении обстоятельств диверсий на «Северных потоках», заключил замминистра.

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#права
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#рф
#газопровод
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В МИД РФ прокомментировали заявления НАТО по Арктике
23 октября 2023, 11:52

Фото: istockphoto/Tenedos

Представитель военного комитета НАТО адмирал ВМФ США Роб Бауэр заявил, что Североатлантическому альянсу надлежит готовиться к конфликту в Арктике, учитывая возможности, которыми обладает в регионе Россия. В МИД РФ прокомментировали эти высказывания американского военного.
По словам посла по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Николая Корчунова, такие заявления представителей НАТО являются не чем иным, как попыткой обосновать свое присутствие в Арктике, передает РИА Новости. Эти высказывания не обоснованы какими-либо фундаментальными исследованиями и анализом позиций России в арктическом регионе, добавил дипломат. Действия НАТО по усилению своего присутствия в Арктике могут только привести к возникновению излишней напряженности, подчеркнул Корчунов.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не преследует каких-либо агрессивных целей в Арктике и всегда готова поддерживать и развивать мирное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами в регионе.

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