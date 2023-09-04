В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что даты двусторонней встречи российского лидера Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина согласовываются.
Последняя встреча лидеров РФ и КНР прошла 20 марта 2023 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, с которым он планирует обсудить развитие гуманитарных контактов.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, с которым он планирует обсудить развитие гуманитарных контактов.
«Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его свои другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных областях», - отметил российский президент.
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Евгения Парфентьева