В Кремле ответили на вопрос о здоровье Кадырова

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не дает справок о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Журналисты также задали Пескову вопрос о том, встречался ли президент России Владимир Путин с главой чеченской республики в минувшее воскресенье. Пресс-секретарь президента сообщил, что никаких встреч на прошедших выходных не было и ему нечего сказать по этому поводу.
Читайте также:
Песков: в Кремле пока не планируют усиливать антиковидные меры безопасности
В Кремле прокомментировали следствие по делу о самолете Пригожина
Песков: Логика введения и снятия санкций России непонятна
Анастасия Крестьянова