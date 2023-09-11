В Кремле ответили на вопрос об атаках киевских беспилотников

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов по России, спецоперация на Украине будет продолжена, чтобы прекратить эту практику. Об этом Песков сообщил в интервью РБК.
Песков подчеркнул, что со временем Россия будет готова полностью ликвидировать угрозу в виде атаки украинских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что на данный момент киевский режим не гнушается ничем в попытках нанести удары по российской территории.
Песков дополнил, что российские военные, средства ПВО и служба безопасности совершенствуют свои методы борьбы.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат.
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Екатерина Коршунова