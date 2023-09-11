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В Кремле ответили на вопрос об атаках киевских беспилотников

Песков: Россия скоро сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников
11 сентября 2023, 12:45
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов по России, спецоперация на Украине будет продолжена, чтобы прекратить эту практику. Об этом Песков сообщил в интервью РБК.
Песков подчеркнул, что со временем Россия будет готова полностью ликвидировать угрозу в виде атаки украинских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что на данный момент киевский режим не гнушается ничем в попытках нанести удары по российской территории.

Песков дополнил, что российские военные, средства ПВО и служба безопасности совершенствуют свои методы борьбы.


Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат.

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#выборы
#россия
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#путин
#песков
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Песков: Против России развернута информационная война
11 сентября 2023, 13:00

Фото: Сайт Кремля

Против России объявлена информационная война, поэтому стоит не допускать безответственных провокаций. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.
«Война есть война. Во время войны нужно в плане информации быть ответственными, не допускать безответственных провокаций информационных учитывая силу и роль информпотоков», - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что против России развернута информационная война. Однако, по его словам, общество пытается разобраться и имеет для этого место для дискуссий.

Также Песков заявил, что для покинувших страну россиян вряд ли найдется здесь достойное место. Он выразил уверенность, что многие россияне, покинувшие страну, рано или поздно захотят вернуться в Россию, учитывая стабильность в экономике, но для них вряд ли найдется место на родине.

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#общество
#война
#песков
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«Хеппи-энда не будет»: Владимир Зеленский прокомментировал наступление ВСУ
Владимир Зеленский исключил «счастливый конец» наступления ВСУ
11 сентября 2023, 12:41

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским телеканалом CNN заявил, что счастливого конца у контрнаступления Вооруженных сил Украины не будет.
Зеленский признал, что Украина потеряли много военных, а поставки вооружения не гарантируют быстрых результатов на поле боя.

«Это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Счастливого конца не будет. Мы должны это признать», — подчеркнул президент Украины.
Напомним, что в начале лета Владимир Зеленский заявлял о серьезном сопротивлении в ходе наступления, но определял ситуацию, в основном, как позитивную. Под конец августа украинский лидер признал, что контратака проходит сложно. Кроме того, глава Министерства оборы России Сергей Шойгу заявлял, что Украина за три месяца не достигла никаких целей контрнаступления.

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#украина
#владимир зеленский
#сво
#всу
#вооружения
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В Кремле заявили, что врагам России вряд ли найдется здесь место
11 сентября 2023, 12:33

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для покинувших страну россиян вряд ли найдется здесь достойное место.
Он выразил уверенность, что многие россияне, покинувшие страну, рано или поздно захотят вернуться в Россию, учитывая стабильность в экономике.

«Преувеличивать количество россиян, ставших врагами страны, не нужно, но для них вряд ли найдется место на родине», - заявил Песков.

Он также отметил, что на данный момент предпосылок для возобновления мирных переговоров с украинским правительством «как не было, так и нет»

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#страны
#россияне
#песков
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Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента
11 сентября 2023, 12:28

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, однако если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет. Об этом Песков сообщил журналистам.
Напомним, ранее Песков заявил, что американская газета New York Times неверно передала его слова о выборах в России в 2024 году. Он также упомянул, что всенародное голосование — это проявление демократии, о чем ранее говорил сам президент России.

Также зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что перед выборами президента России в законодательство могут быть внесены изменения. В настоящее время идёт работа над тщательным изучением документа, а также выявляются моменты, требующие актуализации.

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#россия
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#песков
#рф
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Ким Чен Ын выехал в Россию на встречу с Путиным
11 сентября 2023, 12:18

Фото: РИА Новости/Александр Сафронов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. Об этом сообщает издание YTN со ссылкой на источник в правительстве.
При этом сам Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что встреча президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти 13 сентября. Уточнялось, что Ким Чен Ын отправится в Россию из Пхеньяна, скорее всего, на бронепоезде. Поезд прибудет во Владивосток, где и пройдет встреча с президентом России. 

В последний раз Ким Чен Ын посещал Россию в 2019 году. Северокорейский лидер прибыл на станцию Хасан, после чего поехал во Владивосток.

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#поезд
#встреча
#лидер
#кндр
#рф
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Россия предложила безвизовый режим нескольким странам
11 сентября 2023, 12:13

Фото: istock / FTiare

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о предложении российской стороной полной отмены туристических виз нескольким странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Заявление Решетников озвучил в ходе выступления на сессии «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» в рамках ВЭФ, который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября.
«Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии», — цитирует министра РИА Новости.

Решетников призывает к более активному продвижению России на зарубежных рынках ради стимуляции туристического обмена с другими странами. Развитие безвизового режима также обусловлено интересом к росту туристов класса премиум.

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#туризм
#министр
#развитие
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В Дмитрове у школьницы в руках загорелся телефон
11 сентября 2023, 12:04

Фото6 iStock/dolgachov

В подмосковном Дмитрове телефон загорелся прямо в руках у ученицы школы №8. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
Согласно сообщению, телефонный аппарат загорелся прямо в руках у школьницы. По коридору сразу распространился едкий дым, что вызвало панику и небольшую давку среду учащихся. Однако все дети были оперативно эвакуированы на улицу. По словам свидетелей происшествия, девочка зашла поиграть в PUBG, после чего и возникло возгорание. На данный момент марка смартфона не уточняется.

Ранее также стало известно, что в хуторе Красный Десант Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых людей. Подростка задержали очевидцы ЧП. Им оказался ученик девятого класса этой же школы. У молодого человека имеется определённое психическое заболевание.

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#дети
#аппарат
#возгорание
#происшествия
#девочка
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Собянин одержал безоговорочную победу на выборах мэра Москвы, набрав 76,39%
11 сентября 2023, 11:50

Фото: сайт Кремля

Действующий мэр столицы России Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 2 млн 499 тысяч 114 голосов, что составило 76,39% после обработки всех протоколов. Такие данные следуют из трансляции подсчета голосов.
После подсчета голосов Сергей Собянин в своём личном блоге поблагодарил жителей столицы за поддержку на выборах и пообещал развивать Москву. По его словам, впереди большая, трудная, сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. По мнению столичного градоначальника, это вполне выполнимая задача, потому что заниматься ею будут «мужественные, талантливые, трудолюбивые москвичи».

Сергей Собянин набрал 2 млн 499 тысяч 114 голосов. Следом за ним идёт кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, у которого 265 тысяч 374 голоса. На третьем месте – Борис Чернышов от партии ЛДПР со 183 тысячами 529 голосами  голосами. Четвёртым стал Владислав Даванков от партии «Новые люди», который набрал в онлайн-голосовании 174 тысячи 869 голосов. Завершает список кандидат «Справедливой России» Дмитрий Гусев, набрав 128 тысячи 704 голоса.

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#сергей собянин
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#лдпр
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Нарышкин предупредил об угрозе со стороны Польши и Прибалтики
11 сентября 2023, 11:44

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Глава Службы Внешней Разведки России Сергей Нарышкин предостерег, что угроза, исходящая от Польши и Прибалтики, сохраняется. Об этом эксперт заявил на открытии памятника Феликсу Дзержинскому в штаб-квартире СВР.

«Существуют угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны Польши и Прибалтики», — цитируют слова Нарышкина РИА Новости.
Нарышкин отметил, что расположение памятника было выбрано неспроста: голова Дзержинского смотрит в сторону северо-запада, в направлении столицы Польши и балтийских стран. Новый памятник Дзержинскому является точной копией знаменитого памятника скульптора Советского союза Евгения Вучетича, уменьшенной в несколько раз. По этой причине менять сторону направления взгляда «не имели права».

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