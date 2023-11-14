В Кремле ответили на заявления президента Молдавии о России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал заявления президента Молдавии. Он заявил, что Майя Санду не учитывает итоги прошедших в стране выборов, где ее партия проиграла.
Так он ответил на заявления Санду про то, что у Молдавии нет общих тем для обсуждения с РФ. ПО словам Пескова, результаты голосования говорят обратное: гражданам Молдавии ближе сторонники сбалансированного выстраивания международных отношений.
«Имеется в виду в том числе и нецеленаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией», — заявил Песков.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в расследовании диверсии на «Северных потоках» всё чаще фигурирует украинский след. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак