В Кремле ответили Зеленскому на угрозы убийства Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина уже не один раз на словах покушались на жизнь российского лидера Владимира Путина, однако ничего не получилось. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о праве убить Путина в рамках программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24».
«Если вы помните, покушались словесно много раз из Украины на разных уровнях. И ничего у них не получилось. У нас нет сомнений, что все цели и задачи СВО будут достигнуты», — заявил Песков.
Напомним, ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что Украина имеет право на убийство Путина.По его словам, это война, и Украина имеет все права защищать нашу землю. Зеленский также утверждает, что он пережил уже 5-6 покушений, организованных российским лидером. По его словам, первый раз был очень интересным, а остальные, как COVID, «с каждым разом становится все легче».
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