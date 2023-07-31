В Кремле пообещали следить за переговорами по Украине в Саудовской Аравии

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет следить за встречей стран по мирному урегулированию на Украине.
Он также отметил, что Москва положительно относится к любым попыткам мирного урегулирования украинского кризиса.
По словам Пескова, Кремль будет наблюдать за ходом переговорного процесса, так как намерен понять, какие цели преследуют организаторы встречи.
Ранее сообщалось, что Иран поддержал мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Переговоры пройдут в Саудовской Аравии в начале августа.
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По словам Пескова, Кремль будет наблюдать за ходом переговорного процесса, так как намерен понять, какие цели преследуют организаторы встречи.
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Анастасия Крестьянова