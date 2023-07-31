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В Кремле пообещали следить за переговорами по Украине в Саудовской Аравии

Песков: Кремль будет следить за переговорами в Саудовской Аравии по Украине
31 июля 2023, 14:09

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет следить за встречей стран по мирному урегулированию на Украине.
Он также отметил, что Москва положительно относится к любым попыткам мирного урегулирования украинского кризиса.

По словам Пескова, Кремль будет наблюдать за ходом переговорного процесса, так как намерен понять, какие цели преследуют организаторы встречи.


Ранее сообщалось, что Иран поддержал мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. ​Переговоры пройдут ​в Саудовской Аравии в начале августа.

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#кремль
#иран
#песков
#переговоры
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Львовский суд признал виновным юношу, исполнявшего песню Цоя на русском языке
31 июля 2023, 14:10

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Львовский городской суд вынес приговор в отношении 17-летнего юноши, который на улице пел песню Виктора Цоя на русском языке. Его признали виновным в мелком хулиганстве и вынесли предупреждение.
Преследование парня начала депутат Рады от партии «Голос» Наталья Пипа. Она увидела его на улице и сделала замечание, указав, что на Украине не следует петь песни на русском языке. В ответ юноша послал нардепа по известному адресу и вообще возражал ей в выражениях, далеких от парламентских. Тогда Пипа стала снимать происходящее на телефон, а затем вызвала полицию.

В результате музыканта признали виновным в нарушении статьи 173 административного кодекса. Формально — за мат в общественном месте. На самом деле причина кроется в публичном использовании русского языка. Сама Пипа не скрывает, что ее действия были продиктованы политической конъюнктурой. После того, как в соцсетях многие поддержали молодого человека, депутат сама просила суд не штрафовать его, а только предупредить.

В последнее время украинские власти делают все возможное для ущемления русского языка и русскоязычного населения. В Киеве запрещено исполнять русские песни и устраивать концерты на русском языке. Украина пытается запретить, признать несуществующим целый пласт российской культуры, включая литературное наследие.

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#суд
#украина
#мат
#депутат
#песня
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Минобороны получило партию обновленных МиГ-31
ОАК передал Минобороны партию модернизированных МиГ-31
31 июля 2023, 13:44

Фото: iStock/aapsky

Авиационный завод «Сокол» Объединённой авиастроительной корпорации передал Минобороны России партию истребителей-перехватчиков МиГ-31. Об этом сообщает агентство ТАСС.
В ОАК пояснили, что истребители были изготовлены в рамках гособоронзаказа.

Улучшенные боевые самолеты наделены новыми возможностями, что значительно повышает их эффективность. Сообщается, что завод продолжит проводить работы по изготовлению усовершенствованных моделей. Истребители уже отправлены на военные аэродромы, отметили в корпорации. 

Ранее, Михаил Мишустин заявил о планах увеличить поставки истребителей пятого поколения. 
 
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#россия
#самолёты
#военные
#завод
#истребители
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Выборы в США могут повлиять на завершение конфликта между Россией и Украиной
31 июля 2023, 12:55

Фото: iStock/sb2010

Киевские власти могут остаться без поддержки Вашингтона из-за выборов в США в 2024 году. Об этом сообщает обозреватель Telegraph Ричард Кемп.
Он также добавил, что выборы в США обернутся против Украины. Чтобы вновь стать президентом, Байдену необходимо завершение российско-украинского конфликта, иначе он теряет голоса избирателей.

Кемп спрогнозировал дальнейшие действия Вашингтона. Американские власти будут всеми способами призывать украинских коллег пойти на решение проблемы путём мирных переговоров.

Однако в данный момент Украина отказывается от них, хотя Россия неоднократно заявляла о своей готовности мирно завершить конфликт.

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#сша
#украина
#россия
#выборы
#конфликт
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В Кремле оценили уровень террористической угрозы в Москве
Песков: Уровень террористической угрозы в Москве повышать не планируется
31 июля 2023, 12:34

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на «Москва-Сити». Он заявил, что уровень террористической угрозы в Москве повышать не планируется.
Спикер Кремля отметил, что положение у Киева весьма сложное. Песков назвал атаки БПЛА на Москву актами отчаяния, с которыми Москва будет бороться и подчеркнул, что они подтверждают сущность преступного киевского режима, который наносит удары по гражданским объектам.
 
Пресс-секретарь также оценил наступление Украины и заявил, что ВСУ не имеют успехов, а техника НАТО и западное вооружение бесцельно используются и уничтожаются российскими военнослужащими. Он также добавил, что в столице не будут повышать уровень террористической угрозы.

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#заявление
#песков
#бпла
#всу
#москва
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В Кремле атаки БПЛА на Москву назвали «актами отчаяния»
31 июля 2023, 12:32

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские атаки на мирное население российских регионов, а также атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье являются «актами отчаяния» в связи с отсутствием успехов ВСУ на линии соприкосновения.
«Атаки беспилотников на Москву подтверждают сущность киевского режима, идут попытки терактов по гражданским объектам, это "акты отчаяния"», - считает Песков.

По его словам, меры безопасности в связи с участившимися атаками в России уже усилены. При этом повышать уровень террористической опасности в Москве и области нет необходимости.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити.

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#меры
#песков
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Минобороны Греции по ошибке опубликовало секретные военные карты
31 июля 2023, 12:29

Фото: iStock/gorodenkoff

Министерство национальной обороны Греции случайно раскрыло фотографии секретных военных карт. Об этом сообщает новостной портал antitheto.gr.
Заместитель министра обороны Никос Хардалиас после пожаров на складах боеприпасов начал проверку соблюдения требований пожарной безопасности на военных объектах. В это время по ошибке были опубликованы секретные карты вместе с пресс-релизом Минобороны страны.

После этого все проверки были прекращены, а Хардалиас покинул объекты. Отправлен новый пресс-релиз с заблюренными картами.

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#греция
#пожар
#карта
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РИА Новости: Япония готовит на востоке антироссийский плацдарм
31 июля 2023, 12:05

Фото: istockphoto/blew_i

В ежегодном докладе министерства обороны Японии указывается, что мировая безопасность находится в наихудшем состоянии со времен Второй мировой войны. Основными виновниками дестабилизирующих факторов названы Китай, Россия и КНДР.
Обычно в таких документах применяются достаточно обтекаемые формулировки. Даже в 2022 году японцы не торопились открыто называть своих врагов, передает РИА Новости. На этот раз в Токио высказались предельно конкретно. Как сказал министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, мир сейчас находится в поворотной точке истории, а причина такого угрожающего положения — агрессивная политика России, Китая и Северной Кореи.

Япония озабочена и встревожена наращиванием Китаем своей военной мощи. Также в Токио опасаются, что спецоперация России на Украине может побудить КНР предпринять подобные действия в адрес Тайваня. Также напрягают японские власти бесконечные запуски ракет, проводимые Пхеньяном. Последние испытания ракет показали, что северокорейцы способны наносить удары не только по Японии, но и по континентальной части США. Подчеркивается также укрепление стратегических военных связей между Москвой и Пекином.

В докладе говорится о необходимости увеличения военного бюджета до 310 миллиардов долларов к 2027 году. Хамада также указал на необходимость активизации дипломатических связей и совместных военных учений с партнерами, которые также озабочены агрессивными действиями России, Китая и Северной Кореи.

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#сша
#политика
#япония
#министр
#мир
#спецоперация
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Прокуратура Красноярского края обвинила экс-главу правительства в превышении полномочий
31 июля 2023, 12:03

Фото: iStock/YakobchukOlena

Экс-глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин подозревается в превышении полномочий во время строительства метро. Об этом сообщает прокуратура региона.
По этому же делу обвиняется бывший начальник краевого транспортного управления Константин Мандров.

За совершённые преступления по отношению к Лапшину и Мандрову открыты уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий, получении взятки и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. 

В СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии заявили о закрытии расследования. 

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#прокуратура
#обвинение
#краснодарский край
#метро
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Польша разместила снайперов на границе с Беларусью
Генеральное командование Польши сообщило о размещении снайперов на границе с Беларусью
31 июля 2023, 11:55

Фото: iStock/Artem Zakharov

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией, об этом сообщило генеральное командование ВС страны в социальной сети Twitter.
Командование разместило в сети фото солдат со снайперским оружием в руках на фоне польско-белорусской границы. Публикация сопровождена подписью о том, как для снайперов характерны терпение и уверенность в себе.

По словам командования Польши, на границе с Белоруссией обстановка продолжает оставаться опасной. Агрессии, якобы, ежедневно подвергаются солдаты и офицеры, которые несут службу на границе. Для противостояния агрессивным иностранным беженцам, выставлены снайперы, пояснили в командовании. 

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#солдаты
#лукашенко
#белоруссия
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