В Кремле пообещали следить за переговорами по Украине в Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские атаки на мирное население российских регионов, а также атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье являются «актами отчаяния» в связи с отсутствием успехов ВСУ на линии соприкосновения.