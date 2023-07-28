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В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на Таганрог

28 июля 2023, 20:37

Фото: сайт Кремля

Киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в Таганроге.
«Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они ее начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас - всех других районов», - заявил Песков.

При этом он отметил, что подобный инцидент в Ростовской области происходит впервые. Однако, по его словам, система ПВО сбила атакующие ракеты. По предварительным данным, жертв нет.


Напомним, 28 июля в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим нанес удар по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса ПВО С-200. При взрыве пострадали 12 человек. Позже над городов Азов Ростовской области была сбита еще одна вражеская ракета.

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WSJ: Путин игнорирует попытки Эрдогана провести переговоры о зерновой сделке
28 июля 2023, 20:09

Фото: iStock/george tsartsianidis

Президент России Владимир Путин игнорирует просьбы турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, который пытается связаться по телефону с российским лидером, чтобы возобновить переговоры о зерновой сделке. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.
Таким образом, источники утверждают, что телефонный разговор, на котором настаивал Эрдоган, до сих пор не состоялся. При этом турецкие официальные лица продолжают давить на Кремль по другим каналам.

«Я не думаю, что Путин доверяет Эрдогану так сильно, как раньше. Я думаю, что российская сторона и особенно Кремль ставят под сомнение образ мышления Эрдогана. Это необычно, что он (Путин — ред.) не отвечает на телефонные звонки», — заявила бывший высокопоставленный дипломат, работавшая в посольстве Турции в Москве, Гулру Гезер. 

 
При этом некоторые полагают, что выход России из зерновой сделки отрицательно отразится на отношениях с Турцией и Китаем, так как почти четверть зерна в рамках сделки отправлялась в КНДР.

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Американские танки Abrams уже могут находиться на Украине
28 июля 2023, 20:07

Фото: iStock/Michael Vi

США анонсировали поставки ВСУ танков Abrams в сентябре, однако они уже могут находиться на Украине. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
По мнению военного эксперта, власти США уже неоднократно объявляли о поставках в то время, когда вооружение уже находилось на территории Украины. Он также предположил, что ВСУ могут владеть оружием, поставки которого будут проанонсированы позже.

Кроме того, в беседе с «Абзацем» Клинцевич сообщил о бесполезности танков. Они не помогут ВСУ, поскольку осенние дожди размоют дороги, и они станут непроходимыми. У Украины остался месяц, но они ничего не успеют сделать, поскольку не имеют сил против новейшего вооружения России, заключил собеседник.

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Семинары по подготовке к выборам за два дня посетили 700 членов УИКов
28 июля 2023, 19:57

Фото: Мособлизбирком

В семинарах Мособлизбиркома по подготовке к выборам за первые два дня приняли участие более 700 членов участковых избирательных комиссий из разных городских округов Подмосковья. Об этом говорится в Telegram-канале избирательного органа.
К Единому дню голосования 2023 года Избирательная комиссия Московской области разработала новую программу обучения. 
«Эксперты рассказывали, что нас ждёт на выборах в интересном формате. Нам не просто читали лекцию, а ещё и провели практическую часть. Мы смогли пообщаться. В нашем муниципалитете выборы проходили два года назад, и некоторая информация стёрлась из памяти. Однако сегодняшний семинар придал спокойствия и уверенности, что выборы пройдут хорошо», – сказала зампред УИК №3143 города Химки Ирина Глазырина
В ближайшее время планируется провести еще девять таких семинаров. Благодаря им будут подготовлены практически все участковые избирательные комиссии Подмосковья.  

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#московская область
#едг
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Путин оповещен о ракетном обстреле Ростовской области
28 июля 2023, 19:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин извещен о произведенном ВСУ ракетном обстреле Ростовской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Доложили», — коротко сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также высказал предположение, что западные покровители Украины в очередной раз никак не отреагируют на обстрел. Отвечая на вопрос, давал ли президент какие-либо специальные поручения представителям МЧС, Песков поблагодарил Бога за то, что нет жертв. По крайней мере, по тем сведениям, которые имеются на данный момент.

По данным министерства обороны России, украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант.

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#мчс
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#обстрел
#песков
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Администрация Праги с подачи украинского посольства просит отменить концерт Анны Нетребко
28 июля 2023, 19:08

Фото: istockphoto/Giancarlo Restuccia

Заместитель мэра Праги Иржи Поспишил провел консультации с посольством Украины по поводу запланированного на 16 октября концерт российской оперной певицы Анны Нетребко. После этого он рекомендовал администрации Общественного дома, где находится сцена, отменить выступление артистки.
По словам Поспишила, украинская сторона сообщила ему, что Нетребко является ярым сторонником режима и доверенным лицом Путина. Она включена в санкционный список, составленный СБУ и подписанный Зеленским, передает РИА Новости слова чешского чиновника. После чего заммэра добавил, что посольство Украины вовсе не диктует ему свою волю, а просто выражает мнение.

Решение о проведении либо отмене концерта будет принимать администрация Общественного дома Праги, где находится концертный зал. При этом ранее его руководитель Властимил Ежек говорил, что не видит никаких убедительных причин для того, чтобы концерт не состоялся. К тому же, как сообщила продюсер Алена Кунертова, на выступление оперной дивы уже продано 80% билетов.

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#сбу
#отмена
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Путину еще не докладывали об атаке на Таганрог
Песков заявил, что Путину ещё не доложили о взрывах в Таганроге
28 июля 2023, 18:35

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину еще не было доложено о взрывах в Таганроге.
Спикер Кремля ​пояснил, что глава государства в настоящее время находится на саммите Россия-Африка. 

Напомним, 28 июля российские системы ПВО сбили две ​украинские ракеты. В результате отражения ​атаки противника, обломки одной из ракет упали в городе Таганроге, после чего раздался взрыв.

В результате происшествия пострадали не менее 12 человек, 9 из которых были госпитализированы. ​

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#россия
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#происшествия
#ракеты
#пво
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Чешская полиция не пустила российскую теннисистку на турнир WTA в Праге
28 июля 2023, 18:17

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Российская теннисистка прилетела в Прагу, чтобы принять участие в турнире Livesport Prague Open по эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Однако прямо в аэропорту ее завернули полицейские и не разрешили въезд в страну.
Директор турнира Мирослав Малы, комментируя инцидент, рассказал, что россиянка была первой, кто приехал на соревнования. Но поскольку правительство Чехии запретило атлетам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях на территории страны, ей отказали во въезде, передает ТАСС. В настоящее время ее нет на территории Чехии, заключил чиновник.

В прошлом году британские власти также не допустили российских теннисистов к участию в Уимблдоне. Однако WTA и ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) не одобрили такого решения и лишили старейший в мире теннисный турнир большого количества рейтинговых очков. В этом году россияне вновь приняли участие в состязаниях на кортах лондонского лаун-теннисного клуба в нейтральном статусе. Чешские власти пример англичан ничему не научил.

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Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе
В Керченском проливе введено ограничение на передвижение гражданских судов
28 июля 2023, 18:08

Фото: iStock/vladj55

Проход всех маломерных судов и плавательных средств в части акватории Керченского пролива запрещен, об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на решение Минобороны РФ.
В зону действия ограничения также входят парусные суда, матрасы и иные прогулочные средства. 

Ведомство уточняет, что в акватории Керченского пролива могут бесприпятсвенно осуществлять движение только катера и корабли, принадлежащие ВМФ РФ и войскам Росгвардии. Соответсвующим решением Минобороны РФ, также введен запрет постановки на якорь, добычи ресурсов и проведения любых подводных работ.

Мера введена в целях обеспечения безопасности. 

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Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Таганрогу
Минобороны: Киев ударил по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса ПВО С-200
28 июля 2023, 17:21

Фото: iStock/vladj55

В российском оборонном ведомстве сообщили, что киевский режим нанес удар по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса ПВО С-200.
Сообщается, что ракета была перехвачена российской системой ПВО. Обломки комплекса упали на территории города. 

В ведомстве также заявили, что в результате теракта, совершенного украинскими формированиями, получили травмы местные жители. Несколько зданий оказались повреждены. 

О громких взрывах в Таганроге сообщили местные жители. Ударной волной были выбиты стекла в ближайших домах. На месте взрыва образовалась глубокая воронка, пострадали более 10 человек. 

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