В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на Таганрог

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Киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в Таганроге.
«Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они ее начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас - всех других районов», - заявил Песков.
При этом он отметил, что подобный инцидент в Ростовской области происходит впервые. Однако, по его словам, система ПВО сбила атакующие ракеты. По предварительным данным, жертв нет.
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