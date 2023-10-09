В Кремле прокомментировали идею Кадырова перенести президентские выборы

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Кремль ориентируется на слова Президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения выборов во время проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об идее главы Чеченской республики Рамзана Кадырова об отказе от выборной кампании из-за СВО, его слова передает ТАСС.
«Мы исходим из заявлений президента Путина, которые он сделал в ходе последнего послания Федеральному собранию, где он как раз говорил о парламентских и президентских выборах в ходе специальной военной операции. И президент акцентировал необходимость соблюдения всех требований демократии, конституции, соответственно, проведения этих выборов. Это были слова нашего президента. Мы на них ориентируемся», — прокомментировал Песков инициативу Кадырова.Песков также добавил, что, помимо слов президента, они ориентируются на соблюдении всех требований Конституции.
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