В Кремле прокомментировали идею Макрона о создании коалиции против ХАМАС

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что России важно сохранять свою сбалансированную позицию в отношении палестино-израильского конфликта при широкой палитре позиций в мире. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков подчеркнул, что Москва осуждает терроризм, однако считает, что за него не должны нести ответственность невиновные мирные люди. По словам пресс-секретаря, РФ прекрасно знает, что такое терроризм и какие методы надо применять для борьбы с ним.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Тель-Авив с визитом солидарности. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Макрон выступил с предложением создать коалицию по борьбе с ХАМАС.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Тель-Авив с визитом солидарности. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Макрон выступил с предложением создать коалицию по борьбе с ХАМАС.
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Екатерина Коршунова