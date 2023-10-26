В Кремле прокомментировали нежелание Словакии поставлять оружие Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет оказывать военную помощь Украине. По словам Фицо, Словакия поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства. Однако никаких поставок оружия Киеву не будет.
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