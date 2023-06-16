В Кремле прокомментировали планы Макрона и Шольца поговорить с Путиным

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«И господин Шольц, и господин Макрон — они неоднократно об этом заявляют, и, конечно, там речь идет скорее о гипотетическом намерении», — цитирует агентство слова официального представителя Кремля.
Глава МИД Катрин Колонна до этого также заявляла, что Макрон намерен возобновить телефонные переговоры с Владимиром Путиным для предотвращения усиления «ментальной изоляции» российских властей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Киеве призвали объявить импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Подробнее об этом читайте в нашем материале.