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В Кремле прокомментировали призывы генерала США Милли «резать глотки русским»

Песков: я не слышал о призыве генерала Милли «резать глотки русским»
06 декабря 2023, 13:48
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не выдел заявлений генерала США Марка Милли, где он призывал «резать глотки русским». Таким образом представитель Кремля прокомментировал данные издания Washington Post о том, что такие призывы якобы были.

«Я не видел таких заявлений», — цитируют Пескова РИА Новости.
Как ранее сообщала газета, Марк Милли выступил с призывом перед украинскими бойцами спецназа во время учений в немецком Висбадене в 2022 году.


Милли также призывал Киев вести операции на территории, ранее входящие в состав Украины. Этими словами Милли, по информации газеты, старался «вдохновить» украинских бойцов.

Ранее Песков заявил, что Москва все также готова к переговорам с Киевом. Российская сторона предпочла бы добиваться выполнения своих требований именно политико-дипломатическим, а не военным путем.


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#сша
#данные
#дмитрий песков
#новости
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Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень
06 декабря 2023, 14:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень. Об этом он сообщил на переговорах в Абу-Даби.
Глава ОАЭ назвал своего российского коллегу дорогим другом и поблагодарил за визит. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что ОАЭ является главным торговым партнером России и добавил, что СССР одним из первых признал независимость ОАЭ. 

Отмечается, что товарооборот между странами увеличился почти на 70% по сравнению с прошлым годом. 

Российский лидер пригласил Аль Нахайяна на саммит БРИКС, который пройдет в 2024 году. 

Прежде сообщалось, что в рамках встречи, лидеры стран обсудят вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Также Владимир Путин проинформирует арабского коллегу о событиях в зоне проведения спецоперации.   

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#конфликт
#владимир путин
#ссср
#переговоры
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В Азербайджане высказались о снах Борреля
Алиев: Боррелю приснились 150 тысяч армян, покинувших Карабах
06 декабря 2023, 14:22

Фото: РИА Новости/Вугар Амруллайев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля об армянах, перемещённых из Нагорного Карабаха.
«Азертадж» пишет, что Алиев подверг критике методы оценки Боррелем числа армян, которые покинули регион. Европейский дипломат говорил, что Нагорный Карабах покинули 150 тысяч армян.

«Даже представители армян признают, что опытный европейский дипломат говорит неправду. Они утверждают, что Карабах покинули 100 тысяч человек, а не 150 тысяч», —заявил глава Азербайджана во время конференции «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».
Алиев считает, что такие заявления абсолютно неприемлемы. По его словам, Боррель «видит сны» и обвиняет Азербайджан в том, чего он не совершал. 

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#политика
#азербайджан
#армения
#ес
#новости
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В Кремле прокомментировали сокращение западной помощи Украине
Песков: сокращение помощи Запада и готовность Украины к переговорам не связаны
06 декабря 2023, 14:06

Фото: сайт Кремля

Сокращение западной помощи Киеву не связано с возможностью проведения переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Спикер Кремля напомнил, что для России по-прежнему важно достичь целей специальной военной операции. Он также отметил, что предпочтительнее было бы достижение поставленных задач дипломатическим путем. 
 
По словам Пескова, спецоперация продолжается, так как западные страны и Киев отвергают возможность урегулирования конфликта путем переговоров. 
 
Прежде пресс-секретарь главы государства неоднократно говорил, что российская сторона готова к проведению переговоров с Украиной, однако подобной инициативы со стороны Киева замечено не было. Кроме того, власти Киева на законодательном уровне исключили решение конфликта дипломатическим путем. 
 
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#спецоперация
#киев
#песков
#переговоры
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В Минобороны Украины заявили о наличии военного плана на 2024 год
FoxNews: Умеров заявил о наличии военного плана у Украины на 2024 год
06 декабря 2023, 13:40

Фото: iStock/alzay

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у ведомства есть военный план на предстоящий год. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу FoxNews.
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороны и разведке Давид Арахамия заявил об отсутствии у страны военного плана на 2024 год. В связи с этим украинский депутат Марьяна Безуглая призвала уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, который до сих пор не обеспечил страну планом дальнейших действий. 

Однако Умеров заявил, что Украина имеет план, который заключается в возвращении стране границ 1991 года, включающих в себя полуостров Крым, Донбасс и Чёрное море.

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#украина
#спецоперация
#конфликт
#план
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В Госдуме назвали главную угрозу для человечества
Депутат ГД Шеремет заявил, что Байден – главная угроза для человечества
06 декабря 2023, 13:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден является главной угрозой для человечества. Об этом сообщает РИА Новости.
Днём ранее американский лидер заявил, что согласование новой помощи Украине будет абсолютным сумасшествием для США. 

Шеремет убеждён, что этими словами Байден попирает все демократические принципы и международные права. 

Депутат убеждён, что президент США является главной угрозой для человечества, поэтому его нужно немедленно отлучить от «ядерного чемоданчика», а затем поместить под пристальное наблюдение лучших психиатров. 

По предположениям российского политика, большая часть людей по всему миру считает действия Байдена по вмешательству во внутренние дела независимых государств путём организации вооружённых конфликтов сумасшествием. 

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#сша
#джозеф байден
#госдума
#политика
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ЦИК проведет первое заседание по президентской кампании 8 декабря
06 декабря 2023, 13:20

Фото: сайт Кремля

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что первое заседание, посвященное началу президентской компании состоится 8 декабря.
Прежде сообщалось, что комитет Совфеда по конституционному законодательству рассмотрит Постановление о назначении президентских выборов 7 декабря. Предположительно, выборы главы государства пройдут 17 марта 2024 года. 
В настоящее время не известно, примет ли участие в президентской гонке действующий глава государства Владимир Путин. 
 
Прежде сообщалось о проведении прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие состоится 14 декабря. С первого числа этого месяца россияне могут задать интересующий вопрос главе государства или обратиться с просьбой. Пресс-конференция состоится впервые с момента начала СВО на территории Украины.

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#выборы
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#конференция
#сво
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Экс-главу МИД Китая до смерти запытали в военном госпитале
Politco: экс-глава МИД Китая Цинь Ган умер в результате пыток
06 декабря 2023, 13:10

Фото: iStock/Sky_Blue

Бывший глава китайского МИДа Цинь Ган скончался в результате пыток. Об этом сообщает издание Politico.
По информации издания, в июле текущего года министр был отстранен от должности. Появилась информация, что он сотрудничает с западными разведками и передает спецслужбам сведения о ядерном оружии Китая. Также были обнародованы некоторые сведения о его личной жизни. Якобы Цинь Ган завел роман с корреспонденткой, которая родила ему наследника. Примечательно, что сын получил гражданство США. 
 
Перед тем, как было сообщено о смерти министра, он долгое время не появлялся на публике.
 
Бывший глава ведомства скончался во время его лечения в военном госпитале. О причинах его смерти не сообщается. Однако по одной из версий, он подвергся пыткам. 

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#сша
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#китай
#смерть
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Путин прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби
06 декабря 2023, 12:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. 

В ходе встречи главы государств затронут тему состояния и перспектив двустороннего сотрудничества, а также рассмотрят международную повестку с уклоном на ситуацию на Ближнем Востоке. 

Это будет вторая в этом году встреча президентов России и ОАЭ. Первая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, где ОАЭ были представлены в почётном статусе «страны-гостя».

По завершении переговоров в Абу-Даби Путин посетит Эр-Рияд, где встретится с наследным принцем и председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. 

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Названа дата выборов президента России
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#сотрудничество
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Захарова пригрозила НАТО ударом по их истребителям
Захарова: поставляемые НАТО Украине истребители являются военной целью войск РФ
06 декабря 2023, 12:53

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переданные НАТО Украине истребители, будут законной целью для российских военных. Об этом она сообщила в ходе брифинга.
Дипломат отметила, что значительная часть аэродромов Украины разрушена, поэтому нельзя исключать, что боевые самолеты будут отправляться из других стран. 

Захарова оценила риски эскалации конфликта и заявила, что напряженность между НАТО и Россией продолжает расти. 

Прежде сообщалось, что страны Европы заявили о своем намерении передавать Киеву истребители в начале 2024 года. С просьбой направить вооружение, Киев прежде обратился к Дании, Бельгии и Нидерландам. Предполагается, что Украина может получить от союзников более полусотни боевых самолетов. 

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