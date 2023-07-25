В Кремле прокомментировали расширение призывного возраста

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объяснения по поводу расширения призывного возраста даны профильными ведомствами и ориентироваться нужно на них.
Спикер Кремля подчеркнул, что российское оборонное ведомство аргументировало свою точку зрения, относительно изменений в законодательстве о призыве на военную службу россиян.
Песков также заявил, что не может дать какие-либо комментарии по вопросу отмены первоначальной концепции соответствующего законопроекта.
Читайте также:
Песков исключил возможность попадания российских ракет в собор в Одессе
Песков: Обстрел ВСУ военкоров был сознательной атакой на журналистов
Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост
Песков также заявил, что не может дать какие-либо комментарии по вопросу отмены первоначальной концепции соответствующего законопроекта.
«Не буду давать комментарии, их должны давать компетентные ведомства», - заявил пресс-секретарь президента.Напомним, Госдума рассматривает вариант законопроекта, согласно которому, призывной возраст россиян будет установлен от 18 до 30 лет, тогда как ранее предполагалось поднять его до 21 года.
Читайте также:
Песков исключил возможность попадания российских ракет в собор в Одессе
Песков: Обстрел ВСУ военкоров был сознательной атакой на журналистов
Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост
Анастасия Крестьянова