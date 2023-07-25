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В Кремле прокомментировали расширение призывного возраста

Песков: В вопросе расширения призывного возраста необходимо ориентироваться на Минобороны РФ
25 июля 2023, 12:49

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объяснения по поводу расширения призывного возраста даны профильными ведомствами и ориентироваться нужно на них.
Спикер Кремля подчеркнул, что российское оборонное ведомство аргументировало свою точку зрения, относительно изменений в законодательстве о призыве на военную службу россиян.

Песков также заявил, что не может дать какие-либо комментарии по вопросу отмены первоначальной концепции соответствующего законопроекта.


«Не буду давать комментарии, их должны давать компетентные ведомства», - заявил пресс-секретарь президента.
Напомним, Госдума рассматривает вариант законопроекта, согласно которому, призывной возраст россиян будет установлен от 18 до 30 лет, тогда как ранее предполагалось поднять его до 21 года.

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#Песков
#повышение призывного возраста
#Россия
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Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсуждали ЧВК «Вагнер»
Песков: Путин и Лукашенко в ходе двухдневного общения обсуждали в том числе тему ЧВК «Вагнер»
25 июля 2023, 13:03

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе двухдневного общения, российский и белорусский лидеры обсуждали в том числе тему ЧВК «Вагнер».
По словам спикера Кремля, встреча президентов России и Белоруссии была организована не для того, чтобы достичь договоренностей. Главы государств обменивались мнениями и обсуждали важные темы, которые стоят на повестке дня. 

«Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко была для сверки часов, для обмена мнениями», - отметил Песков. 
Пресс-секретарь президента также добавил, что одной из тем обсуждения лидеров, стала группа «Вагнер». ​Также, главы государств говорили о сотрудничестве и внешних угрозах. 

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#Песков
#Кремль
#ЧВК «Вагнер»
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Матвиенко: Госслужащим не следует использовать iPhone в служебных целях для безопасности
Матвиенко призвала госслужащих не использовать iPhone в служебных целях
25 июля 2023, 12:15

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко посоветовала госслужащим не использовать iPhone в служебных целях для национальной безопасности. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.
Прежде сообщалось, что сотрудникам Минпросвещения запретили пользоваться техникой Apple на работе. По мнению руководства ведомства, отказ от использования в служебной деятельности iPhone позволит обеспечить защиту данных. 

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#iPhone
#Матвиенко
#Госдума
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Крупный швейцарский банк перестанет обслуживать россиян
Швейцарский Julius Baer закрывает счета российских клиентов
25 июля 2023, 12:05

Фото: iStock/ultramarine5

Швейцарский банк Julius Baer предупредил своих клиентов, проживающих в России, о закрытии их счетов до конца года, сообщает Forbes.
В кредитной организации объяснили свое решение ограничениями и санкционной политикой.

С 30 сентября 2023 года кредитные договоры перестанут исполняться. Кроме того, банк сообщил о введении дополнительных комиссий за услуги. Julius Baer направил соответствующую информацию ​своим клиентам и попросил закрыть ​счета в организации и перевести денежные средства в другие банки. 

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#банк
#санкции
#Россия
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В МИД РФ раскрыли, кто платит за атаки киевского режима на Крымский мост
Захарова: США, Британия и ЕС оплатят попытки Киева атаковать Крымский мост
25 июля 2023, 12:04

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ заявила, что западные страны оплатят непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать Крымский мост, в своем Telegram-канале.
«США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать», - прокомментировала ситуацию Захарова. Так она ответила на заявление главы Минобороны Украины Михаила Резника о том, что Крымский мост – законная цель Киева.  

Резников заявил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Керченскому мосту. По его словам, все цели Украины являются законными и официальными. Резников подчеркнул, что разрушение логистики противника - нормальная тактика. 

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#Захарова
#Крымский мост
#Атаки Киева
#США
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Матвиенко: СФ поддержит расширение призывного возраста
Матвиенко полагает, что сенаторы одобрят закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет
25 июля 2023, 11:33

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда РФ выразила уверенность в том, что сенаторы одобрят закон, предусматривающий повышение призывного возраста в РФ до 30 лет.
Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.

Спикер Совфеда отметила, что для общественного резонанса, в связи с принятием закона о расширении призывного возраста, нет причин. По ее словам, служба, как прежде, составит один год. Матвиенко сообщила, что сенаторы голосуют за каждый проект по своему усмотрению и исходя из интересов региона, однако добавила, что если законопроект, который предполагает призывной возраст от 18 до 30 лет, будет принят Госдумой, то его поддержит Совет Федерации. 

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Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева

В России с 1 января 2024 года изменят призывной возраст
#Матвиенко
#призывной возраст
#поправки
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Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева
Матвиенко призвала расследовать гибель военкора РИА Новости Журавлева
25 июля 2023, 11:19

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева и призвала расследовать его убийство.
Она отметила, что нападение на российских журналистов, является подлым действием ВСУ. ​

Спикер Совфеда подчеркнула, что ответственность за смерть Журавлева лежит не только на киевском режиме, но и на Вашингтоне. Матвиенко ​указала на необходимость проведения реального расследования гибели ​российского военкора в зоне проведения специальной военной операции. 

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#Матвиенко
#журналисты
#убийство
#ВСУ
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В МИД РФ рассказали, что возобновить зерновую сделку без Москвы невозможно
25 июля 2023, 10:39

Фото: istockphoto/:Andrey Iudin

Замглавы ведомства Сергей Вершинин заявил на саммите ООН по продовольственным системам в Риме, что переговоры по вопросу продления зерновой инициативы в данный момент не ведутся.
ТАСС пишет, что восстановление зерновой сделки, которая прекратилась после 17 июля, без участия Москвы невозможно.
 
«Моё мнение, что без России этого сделать нельзя», - заявил в Риме Сергей Вершинин.
Замминистра заметил, что то, как проходила реализация сделки в части вывоза зерна, большая часть из которого фуражное и кормовое, не имеет отношения к борьбе с голодом. И напомнил о том, что меморандум с ООН, предусматривающий содействие беспрепятственному вывозу российских продукции и удобрений, так и не начал работать.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что Россия потеряла в результате дисконта цен на отечественные зерновые культуры из-за черноморской инициативы примерно $1 млрд.

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#зерно
#зерновая сделка
#Украина
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Шойгу посетит КНДР 25-27 июля
Делегация Минобороны РФ во главе с Шойгу 25-27 июля посетит КНДР
25 июля 2023, 10:26

Фото: сайт Кремля

Российская делегация во главе с Шойгу 25-27 июля посетит КНДР для участия в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в войне, об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве также добавили, что Шойгу посетит КНДР совместно с делегацией по приглашению республики. В рамках визита, представители ведомства обсудят с северокорейскими коллегами укрепление военных связей и дальнейшее сотрудничество между государствами. 

Глава Минобороны РФ и российская делегация также примут участие в торжестве, приуроченному к дню победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. 

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#Минобороны
#Шойгу
#КНДР
#делегация
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В МИД РФ назвали опасное последствие заседания Совета Украина – НАТО
Вершинин: Проведение заседания Совета Украина – НАТО может привести к втягиванию альянса в прямую конфронтацию с РФ
25 июля 2023, 10:20

Фото: iStock/vlad_karavaev

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что заседание Совета Украина - НАТО может привести к опасному вовлечению НАТО в конфликт Украины с РФ. Об этом Вершинин сообщил во время саммита ООН по продовольственным системам в Риме.
По словам замминистра, Североатлантический альянс открыто поддерживает силовую конфронтацию на Украине, по этой причине НАТО — непосредственный участник этих действий.

Вершинин допустил, что НАТО может участвовать в блокаде портов России и иных силовых акциях в районе Черного моря. Дипломат утверждает, что РФ внимательно следит за развитием событий в Черном море в результате созыва совета Украина – НАТО.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия, в случае необходимости, будет досматривать суда в Черном море. По его словам, подобная мера необходима для того, чтобы убедиться, что прибывающие корабли не используются для перевозки оружия.

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#НАТО
#Украина
#МИД РФ
#заседание
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