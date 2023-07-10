В Кремле прокомментировали развитие отношений Турции и Украины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть против развития отношений Турции и Украины, однако хочет надеяться, что эти отношения не будут направлены против России.
Песков отметил, что так как Турция — это суверенная страна, которая может развивать отношения с любыми государствами.
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Екатерина Коршунова