В Кремле прокомментировали решение Кишинева сократить число дипломатов РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Молдавии о сокращении числа российских дипломатов в стране. Он отметил, что Кишинев продолжает вести недружественную политику по отношению к РФ.
Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры на решение Молдавии о сокращении количества персонала российского посольства. Она также назвала действия страны недружественными и необоснованными.
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Анастасия Крестьянова