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В Кремле прокомментировали решение Кишинева сократить число дипломатов РФ

Песков заявил, что Кишинев заводит отношения с Россией «в жалкое состояние»
26 июля 2023, 15:36

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Молдавии о сокращении числа российских дипломатов в стране. Он отметил, что Кишинев продолжает вести недружественную политику по отношению к РФ.

По словам спикера Кремля, руководство Молдавии заводит двусторонние отношения с Россией в жалкое состояние. Москва выражает сожаления в связи с действиями Кишинева, заключил он.

Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры на решение Молдавии о сокращении количества персонала российского посольства. Она также назвала действия страны недружественными и необоснованными.

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#Кремль
#Песков
#Молдавия
#дипломаты
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Путин заявил, что РФ высоко ценит многолетние дружеские связи с Эфиопией
Путин: Ко встрече с премьером Эфиопии подготовили пакет документов об атомной энергии
26 июля 2023, 16:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьером Эфиопии Абий Ахмедом сообщил, что высоко ценит многолетние дружеские отношения с государством.
Российский лидер также заявил, что к визиту эфиопского премьера, Москва подготовила пакет документов.

Сообщается, что представителю Эфиопии будет представлена информация, которая касается использования атомной энергии. Глава государства также отметил, что намерен обсудить двустороннее сотрудничество и актуальную мировую повестку. 

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#Путин
#Эфиопия
#переговоры
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В Кремле объяснили сокращение числа участников саммита Россия - Африка
Песков: Число участников саммита Россия - Африка сократилось из-за графика
26 июля 2023, 16:19

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что число участников саммита Россия - Африка сократилось из-за графика некоторых лидеров.
Он также отметил, что ряд государств оказал некоторое давление на лидеров тех стран, участие которых предполагалось на саммите.

Спикер Кремля назвал давление США и Франции наглым вмешательством и влиянием на руководство африканских стран. По словам Пескова, сокращение численности участников обусловлено рабочими планами глав государств и давлением некоторых западных лидеров.

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#Песков
#саммит
#Африка
#Россия
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Володин заявил, что война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя
Володин: Война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя
26 июля 2023, 16:02

Фото: сайт Кремля

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя, а ставка на западное оружие не сработала.
​По его словам, расхваленная ​натовская техника горит на поле ведения боевых действий. ​Володин также прокомментировал высказывание генсека альянса Йенса Столтенберга, который ​заявлял, что бойцов украинских подразделений начали тренировать еще в 2014 году.

​Спикер Госдумы ​подчеркнул, что на протяжении нескольких лет, НАТО пыталось остановить развитие России, что могло бы привести к ее разрушению. Взращивая русофобию на Украине, наставники альянса снабжали Киев оружием и наемниками. 

Володин ​добавил, что президент России Владимир Путин не дал возможность реализовать преступные замыслы объединения, начав СВО. 

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#Володин
#Кремль
#Россия
#конфликт
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Во Франции заявили, что знали о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер»
Opinion: французская разведка знала о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер»
26 июля 2023, 15:58

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Генеральная дирекция внешней безопасности Франции (DGSE) знала, что ЧВК «Вагнер» готовит мятеж в России. Об этом сообщает издание Opinion.
Согласно материалу, французский лидер Эммануэль Макрон отмечал качество разведки страны, намекая на полученную информацию о готовящемся в России мятеже.

«DGSE держала французские власти в курсе планов главы группы "Вагнер". Издание Washington Post сообщало, что американским спецслужбам было известно об этом "с середины июня", однако французская разведка знала о существовании такого "проекта" намного более заранее», - пишет Opinion.

В статье уточняется, что получить эту информацию стало возможно благодаря тому, что французская разведка давно следит за ЧВК «Вагнер» ввиду ее якобы «антифранцузской» деятельности в Африке, ЦАР и Мали. Кроме того, работа одного из семи центров DGSE полностью посвящена России.

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#Франция
#мятеж
#разведка
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Западные эксперты обвиняют НАТО в провале контрнаступления ВСУ
Newsweek: ответственность за провал контрнаступления ВСУ несут страны НАТО
26 июля 2023, 15:33

Фото: iStock/JARAMA

Именно руководства стран-участниц НАТО виноваты в провале контрнаступления ВСУ, так как не смогли качественно подготовить Украину к его проведению и постоянно отодвигали его начало. Об это пишет американское издание Newsweek, ссылаясь на западных экспертов.
 «Хотя этой относительной неудаче есть множество причин, в том числе мощь российской обороны, некоторые эксперты указывают и на менее очевидную причину: НАТО», - говорится в статье издания.

Объясняется это тем, что именно альянс все время отодвигал дату начала контрнаступления ВСУ. При этом сами украинские военные были не готовы к его осуществлению, так как страны Запада недостаточно потрудились считают эксперты.

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#ВСУ
#НАТО
#контрнаступление
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В долине реки Вязёмки впервые обнаружили редчайший гриб
26 июля 2023, 15:02

Фото: Минэкологии МО / Д. Юдин

На особо охраняемой природной территории местного значения «Долина реки Вязёмки» в Одинцовском городском округе нашли трутовик разветвлённый, внесённый в Красные книги России и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
Открытие сделали биологи, ведущие для министерства мониторинг редкой флоры и фауны. Трутовик разветвлённый – редчайший вид, который фиксировали на западе региона лишь в 2015 и 2021 годах. Гриб съедобный, однако его сбор чреват административной ответственностью, так как этот вид находится под охраной. 
 
Гриб имеет необычную форму – он состоит из многих сросшихся грибочков. Кроме того, у него внушительные размеры – до 50 см в диаметре.
 
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#Минэкологии МО
#Московская область
#Подмосковье
#гриб
#Красная книга
#природа
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Подмосковный парк «Веретьево» получил золотой диплом международной архитектурной премии
26 июля 2023, 14:44

Фото: Минкульт МО

Парк «Веретьево» в Талдомском городском округе получил золотой диплом XVII международного конкурса архитектуры и дизайна «Евразийская Премия». Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Проект парка разработал архитектор Александр Бродский. В болотный ландшафт площадью 7 га удалось вписать архитектурные арт-объекты. Пространство посвящено течению времени, переменам в природе и мире вещей. Некоторые архитектурные объекты вместили тематические библиотеки. Благодаря проложенным над землёй экотропам парк доступен для прогулок даже во время ливней и в половодье.
 
«Евразийская Премия» вручается с 2003 года. В жюри входят главы крупнейших мировых архитектурных компаний и главреды влиятельных мировых СМИ из 16 стран.

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#Минкульт МО
#парк
#премия
#архитектура
#Талдом
#Московская область
#Подмосковье
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Глава МОК заявил о решении по участию россиян в Олимпиаде 2024
Решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду 2024 года не будет принято в октябре
26 июля 2023, 14:32

Фото: iStock/Mei Hwajyan

Глава МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже не будет принято на сессии организации в октябре. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Он также отметил, что решение о допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях будет принято в зависимости от ситуации. 

Бах заявил, что организация будет следить за тем, как национальные федерации спорта выполняют условия, предъявляемые для участия в играх. Он также подчеркнул, что решение об участии российских спортсменов в соревнованиях будет принято, но это произойдёт не в октябре. 

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#олимпиада
#МОК
#спортсмены
#Россия
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Зеленский заявил об усилении систем ПВО в стране
Президент Украины Зеленский заявил, что систему ПВО в стране усилили
26 июля 2023, 14:11

Фото: сайт Кремля

Систему противовоздушной обороны на Украине усилили, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.
Он также отметил, что система ПВО будет направлена туда, где в ней больше всего возникнет необходимость. 

«Есть усиление нашей системы ПВО. Ее направят туда, где сейчас больше всего нужно»,- заявил Зеленский. 
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал дополнительные системы ПВО после ударов российскими силами по Одессе. Он заявил, что имеющиеся в стране системы обороны не могут в полной мере защитить объекты. 

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#Зеленский
#ПВО
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