Песков прокомментировал слова Байдена о «подавлении» Путина

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обещание американского лидера Джо Байдена подавить Путина. Его слова передают РИА Новости. Представитель Кремля заявил, что у США нет объяснения такой позиции.
«Это не новые идеи. И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры. Они все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем им это нужно, они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор», — заявил Песков журналистам.Напомним, Джо Байден в интервью телеканалу CBS рассказывал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Владимира Путин и урегулировать ситуацию в Израиле.
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Алина Юрчак