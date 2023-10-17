Песков прокомментировал слова Байдена о «подавлении» Путина

Военное столкновение между Палестиной и Израилем длится на протяжении десяти дней. Конфликт вновь перешел в активную фазу после вторжения членов группировки ХАМАС на израильские территории 7 октября. Боевики взяли несколько районов и военных объектов под контроль. Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) в качестве ответных действий на вторжение группировки, начала наносить ракетные удары по сект сектору Газа. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в регионе, как Израиль намерены поддерживать США и о том, почему президенту Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль.