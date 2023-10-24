В Кремле прокомментировали слова Трампа о «краже» Россией «суперракеты» США

Фото: istockphoto/3D_generator
Экс-президент США Дональд Трамп объявил, что Россия выкрала чертежи американской «супер-пупер ракеты», а потом изготовила по ним свою. Это заявление прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил бывшему американскому лидеру, что даже западные СМИ отдают должное российскому военно-промышленному комплексу, во многом признавая его превосходство. Бывшие высокие чины Пентагона, такие, как полковник Макгрегор и адмирал Бауэр, в открытую говорят о преимуществах России во многих областях вооружений.
Бывший советник главы Пентагона полковник Макгрегор ранее говорил, что в случае вооруженного конфликта Россия наполнит Атлантику атомными подводными лодками, и у НАТО не будет шансов в противостоянии.
Читайте также:
Полковник Макгрегор: в случае войны Россия заполнит Атлантику атомными подводными лодками
В Британии рассказали, что Россия сделала с ATACMS
CNN: Межконтинентальная ракета «Буревестник» неуязвима для систем ПВО
«У нас есть своя прекрасная ракета, не имеющая аналогов в мире, причем не одна», — подчеркнул Песков.
Читайте также:
Полковник Макгрегор: в случае войны Россия заполнит Атлантику атомными подводными лодками
В Британии рассказали, что Россия сделала с ATACMS
CNN: Межконтинентальная ракета «Буревестник» неуязвима для систем ПВО
Александр Бойцов