В Кремле прокомментировали слухи о двойниках Путина

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, есть ли у Владимира Путина двойники.
ТАСС пишет, что соответствующий вопрос задали во время марафона общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».
Вопрос о двойниках Владимира Путина уже обсуждали 24 октября. Дмитрий Песков говорит, что вызывают улыбку сообщения в СМИ о двойниках президента. По его словам, это «одна из категорий абсурдных информационных уток».
Ранее Дмитрий Песков назвал чушью слова начальника ГУР Минобороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова о том, что Владимир Путин использует как минимум трёх двойников.
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«Путин у нас один», — коротко ответил Дмитрий Песков.
Ранее Дмитрий Песков назвал чушью слова начальника ГУР Минобороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова о том, что Владимир Путин использует как минимум трёх двойников.
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Мария Фирсова