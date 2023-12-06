В Кремле прокомментировали сокращение западной помощи Украине

Фото: сайт Кремля
Сокращение западной помощи Киеву не связано с возможностью проведения переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Спикер Кремля напомнил, что для России по-прежнему важно достичь целей специальной военной операции. Он также отметил, что предпочтительнее было бы достижение поставленных задач дипломатическим путем.
По словам Пескова, спецоперация продолжается, так как западные страны и Киев отвергают возможность урегулирования конфликта путем переговоров.
Прежде пресс-секретарь главы государства неоднократно говорил, что российская сторона готова к проведению переговоров с Украиной, однако подобной инициативы со стороны Киева замечено не было. Кроме того, власти Киева на законодательном уровне исключили решение конфликта дипломатическим путем.
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По словам Пескова, спецоперация продолжается, так как западные страны и Киев отвергают возможность урегулирования конфликта путем переговоров.
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Анастасия Крестьянова