В Кремле прокомментировали статью Медведева в «Российской газете»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, в которой говорилось о возможности прямого столкновения Польши с Белоруссией и Россией, провел глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев, которые гипотетически существуют. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее Медведев заявил, что территориальный вопрос остаётся для Польши самым болезненным, такая «геополитическая корысть» и русофобские настроения польского общества при поддержке Североатлантического альянса могут подтолкнуть ее к вводу войск на территорию Украины.
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Екатерина Коршунова