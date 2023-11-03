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В Кремле прокомментировали статью Медведева в «Российской газете»

Песков: Медведев в статье для РГ привел различные гипотетические сценарии
03 ноября 2023, 14:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, в которой говорилось о возможности прямого столкновения Польши с Белоруссией и Россией, провел глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев, которые гипотетически существуют. Об этом Песков сообщил журналистам.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» написал, что польское присутствие на Украине, а также наращивание военного присутствия на границах может привести к прямому столкновению Польши с Россией и Белоруссией. Политик также отметил, что необдуманные действия Варшавы, с поддержкой коллег из Североатлантического альянса, могут привести к еще более масштабной катастрофе.

Ранее Медведев заявил, что территориальный вопрос остаётся для Польши самым болезненным, такая «геополитическая корысть» и русофобские настроения польского общества при поддержке Североатлантического альянса могут подтолкнуть ее к вводу войск на территорию Украины.

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#дмитрий медведев
#конфликт
#отношения
#польша
#рф
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Командующего в зоне СВО «Штормом Z» выходца из ОПГ заметили в Госдуме
V1.ru: командующий в зоне СВО «Штормом Z» авторитет сделал фото в ГД с Луговым
03 ноября 2023, 13:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

Выходца из объединенной преступной группировки (ОПГ) в Волгограде, авторитета Алиетдина Махмудова, который командует отрядом «Шторм Z» в зоне проведения спецоперации, заметили в Госдуме. Об этом сообщает V1.ru.
Отмечается, что Махмудов сфотографировался с депутатом Госдумы от ЛДПР Андреем Луговым. На снимке видно, что в руках Луговой держит папку для документов, а Махмудов — предмет, который похож на паспорт.

Сообщается, что депутат отказался комментировать данную ситуацию. Источники, близкие к командиру «Шторма Z» рассказали, что недавно Махмудов был в отпуске. 

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что группа пехоты ВСУ на бронетехнике пыталась на скорости прорваться к позициям российских войск в районе Вербового на запорожском фронте, но была остановлена и уничтожена. 

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#депутат
#новости
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#всу
#владимир рогов
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В Киеве придумали «план Б» на случай прекращения финансирования Западом
Депутат Рады Гетманцев: У Киева есть «план Б» на случай прекращения помощи
03 ноября 2023, 12:49

Фото: istock / Andrii Atanov

Правительство Украины придумало план «Б» на случай, если страны Запада перестанут оказывать Киеву помощь. Об этом рассказал глава финансового комитета Верховной рады Украины Данил Гетманцев в эфире телеканала «Рада».
Журналисты спросили у депутата, готовит ли правительство запасную стратегию на случай прекращения финансовой помощи. Он ответил, что такой план безусловно имеется.

«Но я бы не ставил вопрос таким образом, что нам нужно уже реализовывать какие-либо шаги на случай, если мы не получим помощь, потому что мы все-таки уверены в том, что помощь будет», — отметил парламентарий.
Гетманцев предположил, что Запад может начать поддерживать Украину на определенных условиях, речь идет про контроль полученных украинским правительством финансов.

Он также рассказал о трудностях с составлением государственного бюджета на 2024 год. Депутат утверждает, Киев рассчитывает получить 42 млрд. долларов, но пока что гарантировано выделение только 15 млрд. от Еврокомиссии и Международного валютного фонда.

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#киев
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ХАМАС заявило о готовности пойти на «полный компромисс» по обмену пленными
03 ноября 2023, 12:42

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Представитель руководства движения Гази Хамад сообщил, что палестинское движение ХАМАС готово на «полный компромисс» по вопросу обмена пленными с Израилем. Об этом сообщает NBC News.
Хамад пояснил, что ХАМАС хотят, чтобы все пленные вернулись домой. Однако, по информации телеканала, Израиль «вряд ли согласится» на такой шаг.

По словам Хамада, прекращение агрессивного поведения Израиля — это одно из главных условий для осуществления переговоров, в том числе по вопросу обмена пленными.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сектор газа
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Экс-советник Кучмы Соскин: новая статья Time будет тяжелым ударом для Зеленского
03 ноября 2023, 12:28

Фото: iStock/alzay

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что новая статья американского журналиста Саймона Шустера в журнале Time будет тяжелым ударом по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
По мнению Соскина, в новой статье «Зеленского просто размажут». Бывший советник утверждает, что такие материалы в зарубежных средствах массовой информации, включая статью военачальника украинских войск Валерия Залужного о ситуации на линии боевого соприкосновения, указывают на то, что Зеленского начинают «списывать».

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, делая ставку на главкома украинских войск Валерия Залужного. 

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#владимир зеленский
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Путин высказался о попытках посеять в России семена ксенофобии
Путин: Попытки посеять между народами РФ семена вражды обречены на провал
03 ноября 2023, 12:25

Фото: Сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что убежден в провале всех попыток недругов посеять между народами России семена вражды, ксенофобии и недоверия. Об этом он рассказал в ходе приветствия на всероссийском форуме «Народы России». Об этом сообщает РИА Новости.

«Убеждён, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы – единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания», — заверил российский лидер.
Глава РФ отметил, что государство уделяет много внимания сохранению самобытности каждого народа России. Он назвал главной задачей обеспечение межнационального мира и согласия в России, укрепление нашей культуры и ценностей.

Ранее сообщалось, что Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74,6%. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
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Орбан: амбициозный план Европы по Украине оказался провальным
03 ноября 2023, 11:52

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение РФ путем финансирования Киева, оказался провальным. Об этом Орбан сообщил в ходе выступления на саммите Организации тюркских государств в Астане.
По словам Орбана, существует еще один план, которого и придерживается Венгрия. Он отметил, что план заключается в поддержании мира. Орбан добавил, что Венгрия также призывает к «построению новой инфраструктуры безопасности, которая будет приемлема и для Украины и для РФ».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале, что Международный валютный фонд пересмотрит программу расширенного финансирования Украины, что поспособствует привлечению очередного транша помощи в размере порядка 900 миллионов долларов.

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#рф
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Израиль «окружил» сектор Газа: последние новости войны и цель визита Блинкена в Тель-Авив
Блинкен прибыл с визитом в Израиль
03 ноября 2023, 11:37

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении операции по окружению сектора Газа. В результате военный действий, были убиты десятки боевиков палестинской группировки ХАМАС. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне ближневосточного конфликта, о том, зачем в Израиль прибыл госсекретарь США, и кто намерен провести на территории еврейского государства полномасштабную военную операцию.

ХАМАС убеждает семьи заложников, что Израиль отказался от обмена

 
Члены палестинской группировки ХАМАС сообщают, что израильская сторона отказывается произвести обмен заложниками, сообщает Ynet. По информации портала, боевики звонят родственникам заложников и сообщают, что обменивать их на пленных палестинцев Израиль не желает.

Прежде ЦАХАЛ заявил, что группировка ХАМАС удерживает в секторе Газа не менее 239 человек. Представители движения заверили, что готовы к обмену заключенными и пообещали выдать заложников, если Израиль передаст сектору Газа пленных палестинцев.

 

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Армия Израиля завершила операцию по окружению сектора Газа


Израильская армия сообщила, что операция по окружению сектора Газа завершена. По словам начальника пресс-службы ЦАХАЛа, израильские военные наносят удары по штабам и пусковым позициям палестинской группировки. Он также заявил, что усилия по окружению анклава полностью завершены.

Прежде Израиль сообщал, что армия обороны страны намерена провести наземную военную операцию в секторе Газа в ответ на вторжение палестинской группировки на территорию еврейского государства, которая была осуществлена 7 октября.

«Хезболла» проведет мобилизацию


Ливанская группировка «Хезболла» обратилась к США и заявила, что намерена провести всеобщую мобилизацию и начать проведение полноценных военных операций против Израиля по всем направлениям, если США не прекратят военные действия в секторе Газа, пишет Al-Jarida. 3 ноября запланировано выступление лидера группировки Хасана Насраллы, в ходе которого он намерен потребовать прекращения огня. Если его просьбы не будут услышаны, Ливан  заявит о начале вторжения на территорию еврейского государства, пишет агентство. 

Россия направила помощь сектору Газа


В пресс-службе МЧС сообщили, что Россия направила в сектор Газа два самолета Ил-76 с гуманитарной помощью.В ведомстве уточнили, что вес гуманитарной помощи составил 28 тонн. Россия передаст анклаву средства для оказания медицинской помощи пострадавшим: лекарства и перевязочный материал.


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Госсекретарь США Блинкен прибыл в Израиль


Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, об этом сообщает Agence France-Presse. По информации агентства, он намерен провести встречу с президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом и с премьером Биньямином Нетаньяху.
Предполагается, что в рамках своего визита в Израиль, Блинкен намерен посодействовать урегулированию конфликта и обсудить меры для обеспечения безопасности мирных лиц, которые продолжают находится под обстрелами в секторе Газа. 

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«Предатель и последний президент»: На Украине обвинили Зеленского в разрушении страны
Медведчук: Зеленский создал систему, которая уничтожит Украину и его самого
03 ноября 2023, 10:40

Фото: РИА Новости / Стрингер

Украинский президент Владимир Зеленский, выбравший кредо предательства, уничтожил страну, создал диктатуру нацизма и милитаризма, которая уничтожит его самого. С таким мнением выступил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который сейчас возглавляет движение «Другая Украина».

«Он (Зеленский - прим.ред.) предал всех, кого мог, сегодня он остался наедине с собой. Теперь у него не осталось никаких союзников, кроме своры лизоблюдов, которые продадут его за сносную цену. Он сам создал систему, которая его политически уничтожит, а возможно, и не только политически», — написал политик в авторской колонке на сайте «Смотрим.ру».
Медведчук отметил, что отличительной особенностью современной политики Украины стало предательство. Он напомнил, что Зеленский пришел к власти, обещая стать «президентом мира», но на практике он оказался «наследником Бандеры».

Также он обратил внимание, что нынешний глава Украины понял, что на конфликте можно заработать, так как США с помощью Зеленского начали продавливать свои интересы в Европе. 

Политик подытожил, что нынешний украинский лидер сдал интересы Украины и Евросоюза, что бы стать «любимой женой президента США Джо Байдена ».

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского падет в результате спецоперации, проводимой Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Грушко: закрытие Балтийского моря для России стало бы его закрытием для всех
#сша
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#украина
#мнение
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Грушко: закрытие Балтийского моря для России стало бы его закрытием для всех
03 ноября 2023, 10:20

Фото: iStock/iv-serg

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что представители НАТО понимают, что закрытие Балтийского моря для РФ означало бы его закрытие для всех, а о «внутреннем море НАТО» говорят «легковесные политики». Об этом Глушко сообщил журналистам в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.
Глушко подчеркнул, что такие мечты являются необоснованными. Замглавы МИД РФ добавил, что тот, кто пытается их осуществить, должен понимать все негативные последствия. 

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны-участницы НАТО могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. По его мнению, так следует поступить, если будет доказана «причастность» России к взрыву на газопроводе Balticconnector.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал это высказывание, сообщив, что любые попытки ограничения судоходства на Балтике будут грубейшим нарушением норм международного права. 

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