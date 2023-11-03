В Кремле прокомментировали статью WSJ о присутствии ЧВК «Вагнер» в Сирии

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У Частной военной компании «Вагнер» не может быть планов в Сирии, так как такой группы де-факто не существует. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал статью Wall Street Journal. В материале говорится, что Соединенные Штаты переживают по поводу представителей «Вагнера», находящиеся в Сирии и могут передать зенитно-ракетные комплексы группировке «Хезболлах». Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют», — ответил представитель Кремля.Песков отметил, что по линии военных есть экстренные каналы связи и если есть на чем-то «зиждущаяся озабоченность, это всегда можно донести до военных».
Также стало известно о создании нового отряда «Камертон» в составе спецназа «Ахмат», участниками которого являются бывшие бойцы «Вагнера».
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Алина Юрчак