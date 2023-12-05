В Кремле прокомментировали степень готовности России к переговорам по Украине

У российской молодёжи есть запрос на социальную справедливость и реформы, сопровождающийся осознанием внешних угроз. Однако список жертв, на которые готовы молодые люди ради геополитики, ограничен. Об этом говорится в исследовании РАН, РИСИ и ВШЭ.