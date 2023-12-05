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Москва по-прежнему готова к переговорам с Киевом. Российская сторона предпочла бы добиваться выполнения своих требований именно политико-дипломатическим, а не военным путем.
Представитель Кремля также напомнил о прерванном ранее переговорном процессе. Дмитрий Песков подчеркнул, что представители украинской стороны сами признавали, что это было сделано по указке Великобритании. А потом в Киеве переговоры с Россией были запрещены законодательно. Так что ситуация для всех вполне очевидная, заключил пресс-секретарь президента.
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Александр Бойцов