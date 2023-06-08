В Кремле прокомментировали участие Путина в президентских выборах 2024 года

Фото: сайт Кремля
Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно объявит, будет ли он участвовать в президентских выборах
ТАСС сообщает, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин своевременно объявит, будет ли он принимать участие в выборах главы государства в 2024 году.
«У выборов есть свой график. И у начала предвыборной кампании, и так далее. Об этом будет объявлено своевременно, здесь не нужно забегать вперед», —прокомментировал вопрос Дмитрий Песков.
Ранее в Кремле прокомментировали помилование Софьи Сапеги. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новость позитивно восприняли в Кремле, и признательны «белорусским друзьям за принятое решение». Напомним, россиянку Софью Сапегу задержали на территории республики в мае 2021 года. Она находилась на борту самолета Афины-Вильнюс вместе с сообщником, когда тот экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.
«У выборов есть свой график. И у начала предвыборной кампании, и так далее. Об этом будет объявлено своевременно, здесь не нужно забегать вперед», —прокомментировал вопрос Дмитрий Песков.
Мария Фирсова