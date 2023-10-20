В Кремле прокомментировали слова Байдена о схожести России и ХАМАС

Фото: сайт Кремля
Кремль считает неприемлемыми обвинения в отношении России и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами, передает РИА Новости. Ранее президента США Джо Байден сравнил политику РФ с действиями ХАМАС.
«Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента», – сказал представитель Кремля.Он также заявил, что нынешняя обстановка в мире крайне сложная, имея в виду и войну на Ближнем Востоке, и подобные эмоциональные высказывания лидеров стран неприемлемы для ответственных лидеров государств.
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