В Кремле прокомментировали возможность возвращения россиян из Израиля

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Гражданам России, желающим вернуться из Израиля после обострения палестино-израильского конфликта, государство не угрожает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.
«Граждане России живут во многих странах мира. И Россия — это их Родина. Как Родина может угрожать?» — сказал он, отвечая на вопрос о возвращении россиян из Израиля обратно в Россию.Песков не стал комментировать уточняющий вопрос про возвращение Анатолия Чубайса или Аркадия Воложа, сказав что речь идет про всех граждан.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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