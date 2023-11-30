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В Кремле прокомментировали запрет Болгарии на пролет борта с Захаровой

Песков назвал запрет Болгарии на пролет борта с Захаровой глупым и абсурдным
30 ноября 2023, 20:04
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Решение властей Болгарии не позволить пролет самолета с официальным представителем МИД России Марией Захаровой на борту в Северную Македонию абсурдное и глупое. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена — это первое. Второе — она, конечно, не укладывается ни в какие рамки. Третье — она абсолютно абсурдна и, можно даже сказать, глупа», — считает Песков.
Также Мария Захарова прокомментировала отказ Болгарии в перелёте над границей этой страны самолёта с ней на борту. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


Ранее сообщалось, что Мария Захарова заявила что в ОБСЕ возобладала логика того, что вопросы безопасности в Европе нет смысла обсуждать без РФ.

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Медведев прокомментировал перенос выборов на Украине
Медведев связал перенос выборов на Украине с запредельным воровством в стране
30 ноября 2023, 20:37

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По мнению зампредседателя Совбеза РФ, украинский лидер Владимир Зеленский намерен «распоряжаться всем баблом единолично». Медведев также отметил, что в конечном итоге Зеленский потеряет Украину, так же, как и Украина такого президента. 

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что при необходимости ВС России могут освободить еще больше городов на Украине, включая Харьков и Одессу. Бывший советник подчеркнул, что ВСУ терпят колоссальное поражение на линии боевого соприкосновения. 

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#рф
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Блогер Колясников назвал Киссинджера очень умным и расчётливым врагом
30 ноября 2023, 19:32

Фото: kremlin.ru

Блогер Сергей Колясников охарактеризовал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера как очень умного и расчётливого врага.
«Очень умный и расчётливый враг, архитектор вашингтонского миропорядка. На излёте блестящей карьеры его оплевал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, обозвав «давосским паникёром» за заявления о необходимости мирных переговоров России с Украиной в мае 2022 года», — приводит «Царьград» сообщение Колясникова.

В то же время доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин заявил, что, хотя Киссинджер и работал над согласием Америки с Китаем и СССР, но это были всего лишь замаскированные этапы усиления позиций США в мире. Как передают argumenti.ru, по мнению эксперта, в конечном счёте Киссинджер так и не стал другом или агентом России и СССР.

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#политика
#история
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Украина в ноябре получила минимум финансовой помощи за последние полгода
30 ноября 2023, 18:27

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украина в ноябре получила минимальный объем внешней финансовой помощи от своих союзников за последние шесть месяцев. Об этом сообщили в Минфине страны.
«В ноябре западные партнеры предоставили 2 млрд. долл. льготного финансирования. 1,6 млрд дал ЕС, 400 млн были выделены под гарантии Великобритании через механизм Всемирного банка, еще 5 млн дал Всемирный банк», - говорится в сообщении ведомства.

В октябре внешняя помощь Украине составила 2,8 млрд, в сентябре - около 3 млрд, а в июле - 5,3.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль от реинвестирования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины. Сообщается, что данный план будет обсуждаться лидерами стран Европейского союза на саммите 14-15 декабря. При этом единого мнения по этому предложению между государствами ЕС нет.

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Захарова: в ОБСЕ поняли бессмысленность обсуждения безопасности в Европе без РФ
30 ноября 2023, 18:26

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что логика того, что вопросы безопасности в Европе не имеет смысла обсуждать без России, возобладала в ОБСЕ. Об этом Захарова сообщила в эфире телеканала «Россия 24».
По ее мнению, такой шаг организации можно рассматривать с позиции того, что «сама ОБСЕ получила какой-то призрачный шанс на то, что она продолжит свое существование». 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидает весьма насыщенная работа и напряженный график в рамках проведения заседания глав МИД ОБСЕ в Скопье. 

Встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ должна пройти с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определят страну, которая станет председателем организации на предстоящий год.

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В США призвали Турцию перестать поддерживать РФ и ХАМАС
WSJ: Администрация Байдена призвала Турцию воздержаться от поддержки ХАМАС и РФ
30 ноября 2023, 17:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В администрации президента США Джо Байдена призвали Турцию воздержаться от поддержки ХАМАС и России. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.
Согласно статье, замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон в ходе своего визита в Анкару заявил турецким властям, что они якобы провоцируют насилие на Ближнем Востоке и в Европе, из-за того, что Турция поддерживает ХАМАС и помогает России обходить санкции.
 
«Будет очень плохо, если будущая атака ХАМАС будет связана со сбором средств или помощи, которая имела место в Турции», - заявил Нельсон.
 
По словам американских чиновников, санкции могут распространиться на турецкие компании и частные лица, если те продолжат сотрудничать с Россией и помогать ей обходить ограничения.

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Верховная Рада отменила выборы президента Украины
Все фракции парламента Украины подписали документ о переносе выборов президента
30 ноября 2023, 17:49

Фото: istock / bizoo_n

Депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения президентских выборов в военное время. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

«Все фракции и группы Верховной рады подписали документ, в котором говорится, что выборов на Украине (ни президентских, ни парламентских) до конца войны быть не должно. Они будут проведены не ранее, чем через полгода после отмены военного положения», — пишет издание. 
Декларация была принята после девятого «Диалога Жана Моне», который состоялся в поселке Турья Пасека Закарпатской области. Европейские структуры на мероприятии были представлены делегацией во главе с экс-председателем Европарламента Пэтом Коксом.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский своей политикой лишил граждан страны всех прав. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#декларация
#выборы
#украина
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Сенатор Джабаров назвал Киссинджера очень разумным политиком
30 ноября 2023, 17:23

Фото: kremlin.ru

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, скончавшийся в возрасте 100 лет, не был другом для нашей страны, но являлся очень достойным и разумным политиком.
«Он никогда не был нашим другом, но был очень разумным политиком. К началу семидесятых годов он быстро понял, что с СССР противостояние бесполезно. По своим мощи, вооруженным силам, обороноспособности, масштабам Советский Союз победить нельзя в прямом конфронтации, значит, надо договариваться. Он был одним из архитекторов нормализации отношений между СССР и США. Решение американцев признать равным соперником СССР гарантировало мир. Потом распался СССР. Но даже потом Киссинджер высказывал много разумных идей», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Киссинджер.

Сенатор назвал политика противником, достойным уважения.

По его мнению, последние несколько лет Киссинджер не был самостоятельным политиком из-за возраста.

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#сша
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#ссср
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Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией
Договор о приграничном сотрудничестве Финляндии с РФ расторгнут с 24 января
30 ноября 2023, 17:09

Фото: iStock/Ruma Aktar

Правительство Финляндии на заседании в четверг расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Об этом говорится в решениях, опубликованных кабмином.
Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Данное распоряжение вступит в силу 24 января следующего года. При этом финское правительство оказывает поддержку собственному постановлению о прекращении действия договора.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией. Сообщается, что пограничные пункты закрыты. По словам заместителя командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари, если на границу прибудут нелегальные мигранты, то их направят «туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем». 

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#мид
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#мигранты
#рф
#служба
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Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией
30 ноября 2023, 16:32

Фото: iStock/kodda

Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией. Об этом сообщает Yle.
Сообщается, что пограничные пункты закрыты. По словам заместителя командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари, если на границу прибудут нелегальные мигранты, то их направят «туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем». Луккари также добавил, что в этом случае пограничники Финляндии будут действовать как службы правопорядка.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал жителей страны не посещать РФ, так как границу могут закрыть. По мнению министра, неизвестно, в какой момент из-за усиливающегося давления на эстонские границы, их придется временно закрыть.

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